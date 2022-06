Recolectores de residuos en Yapacaní encuentran Bs 20 mil que una mujer botó por error a la basura

Dos abogadas en Yapacaní pensaron que no volverían a recuperar los Bs. 20 mil que acababa de prestarse de un banco, ya que una de ellas creyó que la bolsa negra tenía basura y la botó a la calle para que el camión recolector lo traslade al relleno sanitario.

Tal como sucede de rutina, los recolectores alzaron la basura que estaba acopiada en las afueras de la oficina de las abogadas y siguieron su rumbo; sin embargo, cuando una de las hermanas buscó el dinero y no lo encontró, le preguntó a la otra si había visto la bosa. Esta le avisó que había acumulado varios desechos y lo llevó al basurero y recién se percataron que también se había botado el dinero.

Las hermanas se dieron cuenta de la falta del dinero el miércoles, incluso creyeron que alguien lo había encontrado, ya que cerca de su oficina la noche anterior hubo una aglomeración de personas que recorrieron las calles exigiendo justicia por el niño que fue violado por uno de los acusados al que intentaban lincharlo.

En tanto, las abogadas sin perder las esperanzas fueron a las oficinas del Relleno Sanitario de Yapacaní para ver si algún recolector encontró el dinero. Al no tener noticias favorables, pidieron permiso para buscar el dinero entre la basura, autorización que recién el jueves fue concedida y tras emprender la búsqueda, lograron encontrar la bolsa negra con los Bs 20 mil.

La inspectora del relleno sanitario, Marlene García, indicó que en primera instancia buscaban una bolsa negra con documentos importantes, pero antes de ingresar a buscar entre los desechos, el papá de las abogadas confesó que eran Bs 20 mil lo que habían botado confundiéndolo con basura.

“Se autorizó la búsqueda y los trabajadores los colaboraron. Se tuvo la sorpresa que sí se pudo pillar el dinero en el relleno sanitario. No había ninguna probabilidad de encontrar el dinero, pero tuvieron suerte hasta con el clima, porque cuando llueve las máquinas no operan y como el terreno es resbaloso no se trabajó”, explicó la inspectora.

Tres recolectores de residuos y el papá de las abogadas buscaron por todo el relleno sanitario, y escarbando el lugar una de las trabajadoras encontró la bolsa con los Bs 20.000. La familia que recuperó el dinero que se prestó agradeció a los trabajadores del vertedero por ayudarlos, incluso les dejaron un incentivo económico.



La familia que por accidente botó el dinero pidió permiso para ingresar al relleno sanitario /Foto: Soledad Prado