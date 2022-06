Rek: El Gobierno busca destruir al sector productivo del Oriente para continuar con el control de la agenda económica y política

Considero que hay una agenda política y económica del gobierno muy dura contra Santa Cruz, para tratar de controlar esta región desde el dogma del Movimiento Al Socialismo.

Fuente: Prensa Creemos

Da la impresión que no saben o no quieren abordar el control de esta región, que no sea de otra manera que teniendo una ciudadanía bajo opresión y persecución.

Tengo una hipótesis de este accionar del gobierno en contra de Santa Cruz: en la medida en que el gobierno no tiene una economía saneada, que ya no cuentan con ingentes ingresos por el gas y minería, como para atender las necesidades económicas; para no mostrar la debacle que ellos mismos generaron, pienso yo, intentan generar situaciones de desestabilización económica, afectando lo poco que queda económicamente, que precisamente está en Santa Cruz y que es el esfuerzo de los privados, de esa gente que apostó a un modelo de desarrollo productivo y que está intentando sostenerse y sostener la economía del país.

El gobierno, en vez de sustentar, apoyar e impulsar a estos sectores productivos privados, más bien está tratando de destruirlos, porque si en el país tenemos un sector productivo fuerte, también va a ser un sector que va reclamar, que va generar demandas no sólo económicas, también políticas y va a buscar imponer su propia agenda en el país; ante ello, está el gobierno con su propia agenda de control de todo, que son los únicos que quieren decidir arbitrariamente, incluso los temas económicos que están a afectando.

El gobierno intenta mantener una imagen de éxito, de apariencias, cuando en realidad hay una gestión económica fracasada de más de 15 años de gestión; cuando la verdad es que hubo grandes ingresos económicos que fueron despilfarrados.