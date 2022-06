San Simón pierde el invicto, pero continúa de líder

El quinteto valluno de San Simón encajó su primera derrota del año en el Torneo 2022 de la Libobásquet, luego de perder 91-72 ante Pichincha en Potosí, en partido correspondiente a la sexta jornada.

Pese a la derrota, el equipo de Sandro Patiño se mantiene al tope de la tabla de clasificación, aunque con un partido más jugado.

Uno de los escoltas de la “U” es Pichincha, elenco que va tercero y lleva el mejor cesto diferencia del certamen: +76.

Leones de Potosí marcha segundo y con un punto menos que el elenco valluno, luego de imponerse 86-80 a Atómico Calero que se quedó en la cuarta casilla.

En Tarija, el club La Salle ganó su cotejo con mucho suspenso y remontada épica de por medio, luego de doblegar 82-79 a Saracho de Oruro.

Universitario de Sucre ganó su primer partido, tras imponerse en casa 85-67 a Club Tenis La Paz.

La séptima fecha se jugará mañana con los partidos Pichincha vs. U de Sucre (19:00), San Simón vs. Leones (20:00); el miércoles se enfrentan Saracho vs. Unitepc (19:00) y Club Tenis LPZ vs. La Salle TRJ. Descansa: Atómico Calero.