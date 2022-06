Santa Cruz: Casos de corrupción y violencia ensombrecen la gestión de Jhonny

Fuente: El Deber Juan Carlos Fortún / Santa Cruz / Bolivia

En las últimas dos semanas se han registrado tres denuncias relacionadas con supuestos casos de corrupción por parte de funcionarios en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Estos hechos se suman a los denunciados anteriormente, relacionados con supuestas irregularidades, además de escándalos públicos por violencia que fueron protagonizados por algunos funcionarios públicos, empañando la gestión del alcalde Jhonny Fernández.

Una de las últimas denuncias apunta a un funcionario de la Secretaría Municipal de Administración Tributaria (SAT), que fue acusado de eliminar del sistema las deudas tributarias de inmuebles, previo pago de altas sumas de dinero desviadas de las arcas municipales a su bolsillo. El hecho derivó en la destitución del cargo de este funcionario.

También se registró la denuncia de la vicepresidenta del Concejo Municipal, Lola Terrazas, por supuesto sobreprecio en la compra de almuerzo para los trabajadores del vertedero municipal de San Miguel de los Junos, en un proceso que llevó adelante la Empresa Municipal de Aseo Santa Cruz (Emacruz).

Terrazas calcula un daño económico por Bs 140.000, toda vez que asegura que se pagó Bs 41 por plato, cuando en otras reparticiones municipales cancelan Bs 10 adelante.

Entre los casos más sonados en los últimos días está el relacionado con los cobros irregulares en la Dirección Municipal de Cementerios, donde vecinos mostraron documentos que indicaban pagos entre los $us 300 y $us 7.500 para la regularización de nichos.

A consecuencia de ello, la directora municipal de esta repartición, Cindy Camacho, puso su cargo a disposición y se inició un proceso por extorsión contra la persona que fue encontrada infraganti.

Anteriormente también se denunciaron supuestas irregularidades en dos procesos de licitación de contratos de basura y un sobreprecio en la compra de 76 toldos.

También hubo casos relacionados con hechos de violencia física y maltrato. El exsecretario de Desarrollo Humano, Raschid Guardia, fue apartado del cargo por referirse de forma despectiva a una mujer. Ever Mérida, de Asuntos Jurídicos, fue separado del cargo acusado de acoso sexual y Alcides Arana, de Recursos Humanos, por agresión a una mujer. Wilson Peñalobo también fue alejado de sus funciones por agresión contra la mujer.

Hace una semana, el burgomaestre cruceño anunció sanciones para quienes sean hallados responsables de hechos de corrupción en la Dirección de Cementerios y otras oficinas de la comuna cruceña.

Además, llamó a los vecinos a denunciar y a no realizar pagos irregulares, porque también constituye en un delito.

“Se prohíbe cualquier pago (irregular), si usted paga está cometiendo un delito. El que paga y el que recibe incurren en delito”, dijo Fernández, que llegó hasta las oficinas de la Dirección General de Cementerios, tras su ordenar su intervención.

Daño económico

El concejal por Comunidad Ciudadana (C-A), Juan Carlos Medrano, calculó que el daño económico por año al municipio cruceño por casos de corrupción llega a los Bs 500 millones, lo que significa que la comuna está malgastando los recursos económicos, según Medrano. “Lamentablemente los casos se quedan en la denuncia y no avanzan. Una muestra de ello es que hasta la fecha no hay sanciones por los casos BRT, ítems fantasmas o prestín ¿Qué pasó con la anulación en dos oportunidades del contrato de la basura?, hasta ahora no hay detenidos, pese a que las denuncias se respaldaron con pruebas”, señaló el edil.

Por su parte, la concejala Terrazas indicó que, para una mayor fiscalización del personal, se está proponiendo una ley corta para que los funcionarios municipales tengan credenciales con código QR, que se pueda enlazar a una página web municipal a fin de que el vecino ingrese y verifique si la persona con la que está tratando es un servidor público.

“En muchos casos de corrupción hemos visto que se usan a terceras personas para el cobro de coimas, entonces creemos que la propuesta va a ayudar a transparentar la gestión municipal y mantendrá bajo vigilancia a cualquier funcionario público o persona inescrupulosa que quiera hacer de las suyas con la necesidad de la gente”, agregó Terrazas.

En tanto, el concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, expresó que las necesidades que tiene actualmente la población le han quedado grande a las autoridades municipales y puso como ejemplo que hasta la fecha no se haya podido realizar una buena licitación de la basura.

“¿Cómo está nuestra ciudad después de un año? ¿Hemos mejorado el tráfico o el orden en el espacio público? No, hemos empeorado en todo esto”, subrayó el concejal.