Se cierran los alegatos finales en el caso “golpe II”; el tribunal delibera para emitir sentencia

Esta jornada declararon Jeanine Añez y los exjefes militares acusados.

Fuente: https://www.paginasiete.bo

Pasado el mediodía, el Tribunal en el que se juzga el denominado caso “golpe II” dio por concluidos los alegatos finales, tras las declaraciones de Jeanine Añez y los exjefes militares. Los juristas entran ahora a una etapa de deliberación, tras lo cual se espera la resolución final.

“Se declara formalmente cerrado el debate. Los miembros de este tribunal pasan a deliberar de manera ininterrumpida hasta dictada la correspondiente resolución, debiendo las partes procesales, mediante vía virtual estar conectados a la audiencia hasta que el tribunal emita la resolución que corresponda conforme a ley”, manifestó el presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, Germán Ramos.

Durante esta jornada, la exmandataria calificó al proceso en su contra como un “simulacro de juicio” y aseguró entender que “el poder político” exigió un juicio exprés a los miembros del tribunal.

La exautoridad subrayó que se le negó “absolutamente todo”, en especial referencia a la negativa a que asista al juicio de forma presencial, a defenderse en libertad o a ser sujeta a un juicio de responsabilidades.

Dijo haber tenido que aguantar “las exquisiteces” del tribunal a la hora de rechazar las pruebas presentadas por su defensa. Esto, con el presunto objetivo de “tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria”.

Respecto a las circunstancias que rodearon su ascenso a la presidencia, la ex jefa de Estado reiteró que en 2019 hubo “vacío de poder” y recalcó que no movió “ni un dedo” para asumir el Ejecutivo.

Dichas declaraciones se produjeron en presencia de los miembros del tribunal, que se trasladaron al penal de Miraflores para la ocasión. Posterior a ello, se dirigieron al penal de San Pedro, donde también presenciaron la declaración de los exjefes militares Flavio Arce y Pastor Mendieta.

”En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía como por las otras partes. Las declaraciones son coincidentes: ninguno de los testigos que han llevado los acusadores me han mencionado, o han señalado o han demostrado mi participación en alguna de las actividades”, sostuvo Arce.