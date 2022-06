Senador Paz: “La gente está desesperada por empleo, no por ver un circo”

El senador Rodrigo Paz, en conferencia de prensa, cuestionó al presidente Luis Arce por mantener su postura de no asistir a la Cumbre de las Américas.

Fuente: Prensa Comunidad Ciudadana/Senador Paz

Justificó que Bolivia necesita estar en dicho encuentro para captar mayores recursos económicos para generar mayores fuentes de empleo.

“Son recursos que necesitamos para generar inversión, la gente está desesperada por empleo, no por ver un circo, no por ver payasos”, aseveró.

“Hace días atrás el Presidente habló de golpes de Estado…hace dos días el Vicepresidente estaba preocupado por el sexo de los bolivianos, de la carne y el alcohol, y ahora nos confirman que el Presidente no va asistir a la Cumbre de las Américas, esto no parece un Estado Plurinacional, esto parece un circo donde los payasitos no están cumpliendo su rol de entender de que Bolivia necesita empleo y no chistes de mal gusto”, manifestó. Pidió al Gobierno asumir una línea de conducta por el bien del país.