Valverde: “Morales sacrificó a su gente, sacrificó a su militancia en Senkata y en Sacaba”

Por : Juan Pérez Munguía

Fuente: paginasiete.bo

Carlos Valverde, periodista cruceño y quien recientemente presentó su libro Octubre 2019, fraude y después…, manifestó que en la crisis que se desató luego de las elecciones fallidas de 2019, el expresidente Evo Morales sacrificó a su militancia en Senkata y Sacaba.

En una entrevista con Página Siete, Valverde también habló sobre los hechos de 2019 y 2020, y los errores cometidos por los líderes opositores que derivaron en el retorno al poder del MAS.

¿Considera que la ruptura del orden constitucional empezó con el fallo del TCP que habilitó a Evo Morales?

El libro comienza en el que generó todo esto, que fue el desconocimiento del 21 de febrero. El fallo del TCP hace un daño terrible a la democracia del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que la reelección no es un derecho humano y también la Comisión de Venecia.

Después del 21F, Evo Morales ya no gana nada, va a las internas de su partido, tiene 900 mil inscritos y no logra más de 400 mil votos.

¿Cuál es la responsabilidad del expresidente Evo Morales sobre la violencia que se desató en 2019?

Evo Morales sacrificó a su gente, sacrificó a su militancia en Senkata y en Sacaba. Antes de su renuncia, los masistas eran los que atacaban, atacaron en Cofadena, mataron a dos. Atacaron en el camino Oruro-Potosí, ahí hubo un muerto por francotirador y hubo violencia hacia chicas que viajan a La Paz. Hubo un chico asesinado a palos en Cochabamba.

¿Qué opina sobre la estrategia del gobierno de Luis Arce de hacer creer que con los casos Golpe I y II habrá justicia para las víctimas de Senkata y Sacaba?

Arce es parte de una confabulación para mantener el poder. Las víctimas, sobre todo de Senkata, están diciendo: a nosotros no nos toca nada, el juicio de Añez no nos beneficia. Hay una necesidad del Gobierno de meter miedo a todos y al próximo que se atreva a ir contra el MAS, le van a inventar otro caso.

Hubo víctimas en Senkata y Sacaba, en mi libro puse fotos de las manifestaciones en Senkata. No es mentira que habían militares disparando, tengo videos.

El gobierno de Luis Arce no habla de las víctimas de 2019 de cuando Morales estaba de presidente y los procesos de esos casos están paralizados…

A Arce no le importa las otras víctimas, le interesa meter miedo para ver si puede consolidarse como presidente y buscar una reelección. Debe estar pensando en la derrota de Morales y buscar la reelección.

Jeanine Añez asumió la presidencia, ¿fue correcto que postule para presidenta?

Añez era parte del sistema político y hubiera asumido el poder cualquier otro que hubiera estado en su cargo. No fue correcto que postule, pero era su derecho. ¿Su gobierno fue malo? Sí fue malo. ¿En su gobierno hubo corrupción? Sí, hubo. En el libro hablamos de la corrupción de la gestión de Añez.

¿Fue la mala gestión y las irregularidades del gobierno de Añez uno de los factores de la victoria del MAS?

El triunfo del MAS se debe al mal gobierno de Añez, y no destacaba en nada. Pero hay que destacar algo: si no hubiera habido la tozudez de Luis Fernando Camacho de cruzarlo a Carlos Mesa y la lógica: “prefiero a Arce presidente pero no a Mesa”, (quizá Mesa hubiera ganado). Los números de Camacho no le daban ninguna chance y él lo sabía, pero seguía.

Si alguien lo fundió todo fue Camacho, pero tampoco Mesa hizo mucho para ganar, pero sin Camacho llegaba a la segunda vuelta y con seguridad en el balotaje Mesa hubiera sido presidente.

Morales consolidó su presidencia con una protesta, Camacho trató de emular eso. ¿Considera que Camacho aprovechó la lucha ciudadana para impulsar su carrera política?

Morales se hizo político hace 30 años, pasó todo un proceso de aprendizaje y candidaturas, participó en dos elecciones antes de ser electo en la tercera. Camacho usó todo lo que pudo para llegar a ser gobernador, esto a costa de que el MAS vuelva al gobierno. Camacho ha sido tremendamente dañino para la democracia.

¿Cómo evalúa la gestión de Salvador Romero a cargo del TSE, fue imparcial o funcional?

Romero nunca me gustó, creo que siempre fue funcional. Tengo la impresión de que un hombre que conoce tanto de sistemas electorales no pudo ser tan tibio como fue él. Gran parte de lo mal que nos fue en la política electoral pasa por la presidencia de Salvador Romero.

Le dio mucho por su lado al MAS, no digo que hiciera fraude, pero cuando deja hacer a un partido lo que quiere y mira para otro lado, también está siendo funcional.

