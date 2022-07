Albertina Sacaca: “A las personas que son de Bolivia creo que no les gusta que uno triunfe”

La influencer boliviana aclaró que recibe más apoyo internacional que nacional.

Fuente: Bolivisión

Luego de la controversia que se armó por un video que se hizo viral en las redes sociales donde la influencer Albertina Sacaca, habla de un precio de mil dólares por servicios publicitarios, varios internautas criticaron a la potosina alegando que el monto que cobraría sería muy alto.

La tiktoker inmediatamente hizo un live (video en vivo) donde aclaró varios asuntos, además afirmó que a los bolivianos “no le gusta que uno triunfe”.

“Yo no vivo de la publicidad, yo no hago publicidad, ni si quiera me gusta porque yo no debo nada a las empresas, a las personas que tienen su negocio yo no le debo a ellos, a quienes si les debo todo es a las personas que me siguen y las personas que más me quieren son las personas que no son de Bolivia a lo que me he dado cuenta, a las personas que son de Bolivia creo que no les gusta que uno triunfe, quienes más me envían sus mensajitos de cariño de amor, son personas mexicanas…”, explicó la reconocida enfluencer boliviana en un video que transmitió en TikTok.