Alcalde de La Paz: “Frieguen al Negro Arias” es la consigna de la Fiscalía

“La Fiscalía, manejada por el Gobierno, tiene una consigna, frieguen, frieguen y frieguen a todo aquel que no piensa igual que el Gobierno, que se oponga al Gobierno. Frieguen al Negro Arias”, afirmó el alcalde paceño, durante la entrega del asfaltado de una vía en Alto Obrajes.

Fuente: Brújula Digital

“Por más que ponga argumentos técnicos, científicos, éticos, morales, nada sirve. ¿Por qué?, porque la Fiscalía, manejada por el Gobierno, tiene una consigna, frieguen, frieguen y frieguen a todo aquel que no piensa igual que el Gobierno, que se oponga al Gobierno. Frieguen al Negro Arias”, afirmó el burgomaestre, durante la entrega del asfaltado de una vía en Alto Obrajes.

Lamentó no haberse quedado hasta el final del desfile en Obrajes, ya que como ocurre todas las semanas, fue convocado a la Fiscalía, como parte de un caso que le sigue el Gobierno respeto de las decisiones que asumió cuando era ministro de Obras Públicas, pese a haber presentado los argumentos y descargos.

El alcalde Arias remarcó la muestra de civismo que demostraron los estudiantes y la población en general en el desfile cívico escolar que se realizó en la mañana de este miércoles en el macrodistrito Sur y lamentó no haberse quedado hasta el final ya que tuvo que acudir a una citación fiscal.

“Esta mañana he brotado de orgullo, de civismo en la zona Sur. Que impresionante la cantidad de gente, la cantidad de escolares mostrando sus bandas, sus mejores trajes, poniendo su civismo, cantando, hinchando el pecho de orgullo de ser paceños”, dijo la autoridad acerca del primer desfile cívico escolar que se inició este miércoles y continuará el jueves y viernes, en otros macrodistritos de la ciudad.

A pesar de la citación fiscal, en la tarde de este miércoles, el burgomaestre se trasladó hasta la zona de Alto Obrajes donde entregó el asfaltado de la Av. Gran Bretaña y a la que asistieron dirigentes y vecinos de esta vía.

Reiteró que en su calidad de alcalde de La Paz seguirá con la entrega de obras en todas las zonas y en beneficio de los vecinos, independientemente del color o militancia política. “Para eso me han escogido, para trabajar por todos los paceños. No importa el color político, no importa si ha ganado y perdido o si una zona es masista o no es masista, a mí no me importa, lo que me importa es que son paceños y tengo que estar ahí”, manifestó.

Pidió a los vecinos coordinar entre las zonas para ejecutar obras más grandes y de manera mancomunada. “Por lo tanto obra mancomunada, obras que pinta sus casas, la Alcaldía le va a dar incentivos para hacer más obras”, agregó Arias.

Anunció que desde la próxima semana se ejecutarán los recursos del Fondo de Atención Ciudadana (FAC), correspondiente a las obras de 2022, y confirmó su participación en la misa y desfile de teas en el macrodistrito de Mallasa, que se efectuará este miércoles por la noche, como parte de los festejos por los 213 años de la Revolución del 16 de julio de 1809.