Alcaldías cruceñas pierden más de Bs 1.000 millones y la región renuncia a 4 curules más sin el censo, según concejal Alberti

Si se consolida la postergación del Censo de Población y Vivienda por casi dos años más, los municipios de Santa Cruz pierden la recepción de Bs 1.092 millones, que equivalen a $us 156 millones, dijo en Asuntos Centrales el concejal de Comunidad Autonómica, José Alberti, que también considera que esta decisión impide avanzar en un pacto fiscal.

Además, se puede dejar a un lado la redistribución de escaños, con la que Santa Cruz se vería obligada así a renunciar a cuatro curules más.

«No se cuenta con los recursos necesarios para cubrir las necesidades de la población (salud, educación, seguridad, etc.). Hay una elevada carga social por la migración de personas provenientes de otros departamentos, los cuales demandan los servicios prestados por los gobiernos locales. No se puede planificar con datos que muestren la realidad del territorio a nivel demográfico. Se postergan proyectos estratégicos tanto en el nivel municipal como en el nivel departamental», afirmó Alberti, a propósito de los efectos de que no haya censo.

El concejal cruceño opinó que lo ocurrido no es algo menor, sino tan grave o más que el problema del narcotráfico. Alberti adelantó que se pedirá la renuncia del ministro de Planeamiento y del director del INE por el fracaso del Censo este año.

Entre sus propuestas, mencionó una cumbre de las instituciones para encarar los pasos a seguir para exigir el cumplimiento del Censo de Población y Vivienda.

Además, planteó la creación de un observatorio interinstitucional para encarar el Censo de Población y Vivienda a nivel departamental y el levantamiento de información a nivel municipal sobre la población habitante en el departamento.