Áñez recuerda que cumple 500 días en prisión por un proceso que califica como “patraña”

En marzo de 2021 un operativo encabezado por el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo en Trinidad dio, a medianoche, con el paradero de la expresidenta en una de sus casas. De inmediato fue trasladada hasta La Paz, y en 48 horas ya estaba recluida en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, desde entonces no dejó la prisión pese a la docena de recursos que presentó su defensa.

“Es importante aclarar que el 13 de marzo se la aprehende por el ahora caso ‘golpe I’ del que hasta el momento no existe acusación, es más, ni se llamó a declaración del principal acusado, Luis Fernando Camacho. Entonces es un caso que no tiene sustento alguno, nosotros ya pedimos un sobreseimiento y hasta ahora el Ministerio Público no se pronuncia”, precisó el abogado, Alain de Canedo, uno de los juristas del equipo de la exmandataria.