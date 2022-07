Arias cuestiona “falta de patriotismo del paceño” que no embandera sus viviendas

En un recorrido por algunas calles de la ciudad, se constató que en la calle Santa Cruz las viviendas no colocaron la enseña paceña ni nacional, tampoco en calles aledañas de ese sector.

Fuente: Red Uno

El alcalde Iván Arias cuestionó este jueves el comportamiento del ciudadano de La Paz que en pleno mes de julio, a nueve días de conmemorar los 213 años de la Revolución de Julio de 1809, no coloca la bandera paceña en puertas y ventanas de sus viviendas.

“Veo que en nuestra ciudad hay muy poco patriotismo en los paceños, no sé por qué será; en otras ciudades no hay que sacar ordenanzas, el propio ciudadano sale orgulloso, aquí hay que rogar, hay que amenazar, no sé por qué”, dijo Arias en su discurso de inauguración de una gradería en la calle 21 de la zona Francisco de Miranda de la zona Sur.

En un recorrido realizado por este medio en la Av. Mariscal Santa Cruz, se evidenció que salvo la empresa Electropaz y el edificio técnico de la Alcaldía, que lucen banderas de La Paz en sus fachadas, el resto de los edificios no tiene la enseña paceña. Lo propio se pudo observar en la calle Mercado.

El 29 de junio el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz publicó una Resolución Administrativa que dispone el embanderamiento de edificios públicos y privados, además de plazas y comercios, desde el 1 hasta el 31 de julio, con la enseña de La Paz y/o enseña nacional, como justo homenaje de admiración y reconocimiento a los protomártires de la independencia de Bolivia.

“El GAMLP dispuso que desde el 1 de julio las plazas, domicilios privados, comercio e instituciones luzcan la bandera nacional o paceña como un justo homenaje a la gesta emancipadora de la Revolución de 1809. El cumplimiento de esta disposición está a cargo de las unidades organizacionales de cada subalcadía”, señala un comunicado municipal que fue publicado esa fecha en la página de Facebook de la Alcaldía paceña.

Tras evidencia el escaso entusiasmo ciudadano en cumplir esta disposición, Arias reiteró este jueves su pedido de que se cumpla la Resolución Administrativa Nº 205/2022. “Yo les pido, esta es su ciudad, aquí las cobija esta casa, está de aniversario, por favor pónganle banderas, la bandera de la ciudad, del departamento”, añadió Arias.

