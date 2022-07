Arias propone ampliar una semana más el descanso pedagógico escolar

El alcalde Iván Arias sugirió este martes extender la vacación pedagógica por una semana más, es decir del 25 al 29 de julio, para que en ese tiempo se pueda vacunar de manera agresiva a escolares, comprendidos entre los cinco y diez años.

“Se ha postergado una semana más las clases, debería postergarse dos semanas, porque los niveles de vacunación en niños es muy bajo”, dijo Arias en conferencia de prensa, según difundió el Gobierno Municipal.

La vacación invernal ya fue ampliada una semana por el Gobierno, pero el burgomaestre consideró que en el municipio de La Paz hay un bajo nivel de vacunación en escolares de primaria y por ello propuso ampliar el descanso pedagógico.

“Nuestro problema de cobertura está ahorita en los muchachos de cinco a 10 años. No entiendo porque los papás si aman a sus hijos no llevan a vacunarlos; no están vacunando a los niños y están cayendo muchos niños enfermos. Ahí tenemos un punto débil”, aseveró.

El lunes, la secretaria municipal de Salud y Deportes, Cecilia Vargas, pidió a los padres y madres de familia tomar conciencia de la vida de sus hijos, protegerlos y demostrar el amor hacia ellos para llevarlos a vacunar contra la Covid-19.

Vargas enfatizó que la vacuna anticovid es segura para los escolares. El inoculante produce las mismas reacciones que cualquier otra de las vacunas que se administran como parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).