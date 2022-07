Armie Hammer, de estrella de Hollywood a agente inmobiliario en el Caribe

Al principio solo eran rumores: Armie Hammer, que un día bordeó el estrellato de Hollywood y era presencia habitual en las ceremonias de los Oscar, había sido avistado en un resort del Caribe, uniformado y trabajando. No era un papel, sino una forma más de ganarse la vida. Los medios no dieron mucho crédito hasta que TMZ publicó las fotos de Hammer, en polo y en mesita de oficina, intentando vender a los turistas y visitantes de su resort un maravilloso plan de vacaciones en multipropiedad por unos 2.000 euros al año.

¿Es el punto final de su carrera en Hollywood? Puede que incluso sea hasta un nuevo capítulo. Hammer empezó a hacerse un nombre hace 12 años, con La red social, en su doble papel de los gemelos Winklevoss. Una carrera plagada de títulos –solo en 2016 apareció en cuatro películas– y que tocó techo con su intervención en Call me by your name, que el actor reconocía que no era su película mejor pagada, pero sí la que más fama le dio.

A partir de ahí, llegó la caída: abuso de drogas, fantasías caníbales, problemas familiares y una pandemia que le pilló en 2020 con su familia en las Islas Caimán y le llevó a escapar en avión a Estados Unidos, el vuelo que provocó finalmente su divorcio. 2021 fue todavía peor. Sus aficiones por el sexo turbio y los estupefacientes fueron poblando portadas hasta que se quedó sin proyectos sobre la mesa, y sin agencia, después de que la WME le abandonase. De eso hacía un año y Hammer prometió el camino de toda estrella díscola: rehabilitación, portarse bien y demás. Algunas de sus exparejas, de todas maneras, ya habían avisado de que Hammer parecía tener problemas económicos y vivía a base de sablazos a un menguante círculo de amistades.

Tras nueve meses de rehabilitación, lo siguiente que supimos de él es que había vuelto a las Caimán, donde celebró las Navidades con sus dos hijos (aunque sin su ya exmujer), y que todavía le quedaba una película por estrenar, Muerte en el Nilo. Una película que coprotagonizaba, que se empezó a rodar antes de su caída (en septiembre de 2019) y que Disney no sabía cómo vender. A Hammer se le redujo al mínimo en los tráileres, se buscó una fecha de estreno discreta (febrero) y al actor ni siquiera se le llamó para que hiciese promoción de la misma.

Ahora, Variety cuenta que su trabajo de agente de multipropiedades es una forma más de ganarse la vida, que el actor está prácticamente “arruinado” y que de momento es la única salida que ha encontrado para «ocupar los días» y no recaer.