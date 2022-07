Bartolinas afirman que propuesta de reforma a la ley 348 apunta a empoderar a la mujer

Este martes la organización de las Bartolinas presentó un anteproyecto de ley, el presidente Arce se comprometió a enviarlo a la ALP

Fuente: ANF

La independencia económica de la mujer es el principal enfoque que incorporaron las mujeres campesinas agrupadas en las Bartolinas en el anteproyecto de ley que modifica la Ley 348, la tarde de este martes presentaron su propuesta al presidente Luis Arce. Según su principal dirigente Flora Aguilar fue consensuado con 21 instituciones a nivel nacional.

“Se ha socializado (el proyecto) en los nueve departamentos, hemos tenido varias reuniones, en algunos no hemos podido concertar, (pero) la última palabra la dará la Asamblea Legislativa. El proyecto busca la prevención antes que pasen los feminicidios o la violencia hacia la mujer, se busca el empoderamiento económico que es importante y primordial en la etapa de trabajo”, explicó la ejecutiva de las Bartolinas.

En un acto en la Casa Grande del Pueblo se presentó el proyecto y el presidente del Estado se comprometió enviarlo a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Asimismo, explicó que el primer delito que se comete en nuestro país es la violencia familiar y doméstica.

“No podemos seguir ignorando el sistema patriarcal que aún nos atraviesa como sociedad y como sujetos y que este sistema se nos manifiesta a través de conductas discriminatorias e incluso misóginas que hacen parte del patriarcado”, indicó la primera autoridad de Estado.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que la normativa no va cambiar la realidad, pero será el Gobierno y el gabinete de Arce los que trabajen para que ya no haya ningún caso de impunidad y ya no haya más feminicidios.

A su turno la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recordó que una de las medidas asumidas hace semanas fue la construcción de la comisión especial de revisión de casos de violación y feminicidio, para poner fin a casos en los que, sentenciados por estos delitos, fueron liberados por jueces corruptos.

Según datos del Ministerio Público entre el 1 de enero y el 18 de julio, en Bolivia se reportaron 50 feminicidios.