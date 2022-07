Beni: Lecheros recibirán asistencia técnica para mejorar su producción y calidad

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

“Estuvieron durante dos meses capacitándose en lechería, la finalidad es que puedan impartir esos conocimientos a todo el sector productivo lechero para innovar en nuevas técnicas, manejo, sanidad y nutrición para ser más eficientes”, dijo.

Informó que la transferencia de conocimientos se hará mediante un cronograma de trabajo para dejar la actividad tradiciomal.

El vicepresidente de esa asociación, Percy Suárez, destacó el aporte que se tendrá porque la lechería es una especialidad, en consecuencia se debe trabajar para responder a la expectativa que se tiene de proveer materia prima al complejo lácteo.

“Pedirle a todos los productores que no dejen de fortalecer la industria, porque industria no tenemos y no se hacen todos los días, por tanto hay que cuidarla para tener un mercado seguro”, manifestó.

Suárez, afirmó que si no se tiene apoyo técnico no habrá éxito, tampoco mejoramiento genético, así como en el campo de sanidad y nutrición.

Comprometió el apoyo del sector a los profesionales capacitados quienes trabajarán en las lecherías mediante un cronograma de trabajo.

El gerente de Unión Agronegocios, Herlan Ojopi, comentó que de esta manera se cumplió el compromiso con el sector lechero de capacitar personal para aumentar la productividad.

Destacó que la capacitación en Santa Cruz fue de alto nivel e intensiva, con el apoyo de dicha empresa, ahora la cuenca lechera tiene el aporte de personal técnico.