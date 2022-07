Camacho espera explicación técnica del Gobierno central para la postergación del Censo

Posición. La primera autoridad del departamento asegura que el perjuicio no es solo para Santa Cruz, sino para todo el país.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El gobernador Luis Fernando Camacho, remarcó que aún Santa Cruz está a la espera de que las autoridades del Gobierno central, brinden una explicación para conocer los motivos para la postergación del Censo de Población y Vivienda.

La primera autoridad departamental, señaló que de acuerdo a las determinaciones de la Cumbre de la semana pasada, en caso de no tener respuesta a los pedidos, se llevará adelante este lunes 25 de julio un paro de 24 horas. “Se decidió que sí hasta el día de mañana viernes no hay respuesta del Gobierno para entrar a dialogar, que nos dé la explicación de por qué técnicamente no se puede llevar adelante el censo, no con mentiras de que se lo pidieron. Si no se cumple, el día lunes nosotros entramos a un paro de 24 horas”, ratificó en contacto con la prensa.

Camacho, indicó que ya existía un decreto que señalaba el Censo para noviembre de este año, y que de igual forma puede cambiarse el decreto que recientemente emitió el presidente Luis Arce para postergar el Censo para el 2024. “No solamente es un perjuicio para Santa Cruz, sino para todos los bolivianos que demandan servicios, que demandan necesidades y que obviamente es el menester de las autoridades dar respuesta, pero sin recursos no lo podemos hacer, no podemos tener el Pacto Fiscal que es lo que queremos y la reasignación de recursos que van a llevar adelante la posibilidad de generar soluciones”, dijo.

Por otra parte, Luis Fernando Camacho, se pronunció sobre el proceso en su contra que lleva adelante el Gobierno contra él y otros opositores por supuesto Golpe. En la oportunidad, señaló que afrontará la demanda en su contra. “Es un juicio más de tantos de los que ya tenemos. Saber que esta es la manera en la que el MAS busca tapar la cobarde huida de un hombre que abandonó a su gente, abandonó a su país después de haber gritado Patria o muerte y el costo para tapar eso es decir que hubo un supuesto golpe y perseguir a opositores”, remarcó.