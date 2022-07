Camacho responde a negativa de Jhonny de apoyar un nuevo paro contra la postergación del Censo

Fuente: Unitel

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, respondió la noche de este jueves al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fenádez, quien indicó no apoyaría un nuevo paro departamental por el Censo.

“Si no quiere venir que no venga. Lo importante es que quienes estamos luchando la tengamos clara de que no vamos a tener quien nos haga zancadillas”, indicó Camacho tras la reunión del Comité Interinstitucional.

Minutos antes, el alcalde cruceño señaló que no apoyará un nuevo paro departamental por el censo.

“Olvídense de paro conmigo, yo no voy a apoyar un paro”, dijo Fernández, al ser consultado si apoyará esta medida de presión, en caso que así lo disponga el Comité Interinstitucional.

En la reunión, Fernández expuso su participación en la reunión de los alcaldes de las ciudades capitales de departamento y El Alto.

Camacho consideró que Fernández no defendió la propuesta de que el censo se lleve a cabo en el primer semestre del 2023.

Comité convocó a una cumbre para este sábado para que se tomen nuevas medidas para exigir que el Censo en el año 2023.