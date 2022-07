Canciller Mayta y distintas autoridades conmemoran los 239 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, en la plaza Venezuela de La Paz

Mayta recuerda a Bolívar y afirma que acá ya no hay virreyes.

Fuente: ATB/ABI

El canciller del Estado, Rogelio Mayta, rindió homenaje al libertador Simón Bolívar, destacó sus ideales y lucha por la soberanía latinoamericana, y afirmó que acá ya no existen virreyes que manden directrices para gobernar.

En ocasión de conmemorar el natalicio del libertador, durante un acto en la plaza Venezuela de la ciudad de La Paz, Mayta señaló que los pueblos de América, al igual que el boliviano, impulsaron “revoluciones desde abajo” para consolidar los sueños de libertad y soberanía.

Nacido en la ciudad de Caracas, el 24 de julio de 1783, Bolívar fue protagonista de los principales sucesos y batallas por la Independencia de Nueva Granada, a la que bautizó como República de Gran Colombia.

En 1823, llegó a Perú donde organizó el Ejército Unido Libertador que logró las victorias de Junín y Ayacucho (1824). Permaneció en Lima hasta 1826 organizando la Federación de los Andes, proyecto que uniría a la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Sin embargo, sus sueños de un continente unido no llegaron a materializarse.

Mayta señaló que si bien se dieron importantes pasos en el contienen aún resta por consolidar la integración continental, pero también la soberanía económica y tecnológica y poner fin a la discriminación.

“Si Bolívar estuviese vivo y lo convocaríamos a celebrar podría recriminarnos y retarnos, (porque) no terminamos de forjar esa América nuestra, unida, la gran madre patria soñada por Bolívar no la logramos acrisolar, estamos divididos por países en fronteras que a ratos nuestros pueblos no comprenden muy bien”, dijo.

Si bien afirmó que “ya no hay virreyes por acá”, alertó que “todavía nuestras economías no son suficientemente fuertes para poder actuar soberanamente”.

Apuntó a las “presiones externas y a las sanciones unilaterales absolutamente injustas” que Estados Unidos emite en contra de algunas naciones soberanas como Venezuela.

“Tampoco somos tan libres tecnológicamente, el ritmo de la tecnología la marcan en otros lugares y si nos ponemos a pensar y analizamos la historia, podemos escarbarnos en declaraciones de algunos personajes en sus archivos secretos, veremos que esa dependencia tecnológica no es tanto porque lo hayamos querido o porque no tengamos la inteligencia necesaria sino porque también es un factor de sometimiento”, denunció.

Mayta afirmó que el libertador valoraría mucho los avances logrados, pero “posiblemente nos diría que es insuficiente, que nuestra capacidad de soñar tiene que incrementarse, que nuestra capacidad de acción debe multiplicarse a la décima potencia porque ahí queda todavía pendiente el reto de hacer una sociedad más justa, más equitativa y con menos discriminación, con más posibilidades para todos y todas”.

“Hoy toca reafirmar el compromiso de seguir luchando por la libertad de los pueblos, por nuestra independencia económica y tecnológica, hoy toca reafirmar el compromiso por soñar y trabajar por una sociedad más justa y equitativa”, expresó.