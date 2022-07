Caso ‘Golpe I’: Exministro pide pasajes para declarar

El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano confirmó que se presentará a declarar en el caso “Golpe de Estado I” este jueves y que la Fiscalía de La Paz aceptó pagar los “gastos de transporte” para que se traslade de Santa Cruz a la sede del Gobierno.



CONVOCADO. El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano, debe declarar como testigo.

“Yo presenté un memorial (el viernes pasado indicando que tenía un inconveniente para asistir a La Paz) y solicitando al Ministerio Público que corra con los gastos de transporte y yo pueda declarar por el caso golpe de Estado I”.

Luego, acotó, citado por ANF: “El Ministerio Público recibió mi memorial indicando que se tenía presente y con respecto a los gastos de transporte la Fiscalía respondió que se ponía en consideración de la dirección Administrativa y Financiera del Ministerio Público (…) Hoy (por el lunes) tomé contacto con el investigador (porque hasta el momento no me hicieron llegar los gastos para el transporte) y él me manifestó que se tenía entendido que me iban a sufragar los gastos y que yo esté a la espera”.