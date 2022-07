Cochabamba: Cada semana se registran entre 3 a 4 menores que buscan interrumpir su embarazo

“En estos dos últimos meses, por los datos que estamos revisando, cada semana estamos atendiendo entre tres o cuatro casos», dijo la directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba

Imagen referencial

Fuente: ANF

La Paz, 23 de julio de 2022.- La directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cochabamba, Laren Esteves, informó que la Defensoría de la Niñez recibió por semana, durante los últimos meses, entre 3 a 4 menores gestantes que buscan interrumpir su embarazo producto de violencia sexual.

“En estos dos últimos meses, por los datos que estamos revisando, cada semana estamos atendiendo entre tres o cuatro casos que no son de nuestro municipio, son de provincias; (pero) por las dificultades y las precariedades en la que están trabajando, (no pueden recibir a las menores). Todas las semanas llegan casos de adolescentes embarazadas pero de otros municipios, porque no existen las condiciones en hospitales de segundo nivel para proceder con esta interrupción”, señaló Esteves a radio Fides.

La funcionaria de la Alcaldía de Cochabamba resaltó que los embarazos son, en mayoría, consecuencia de violaciones y estupro. Las víctimas requieren una asistencia integral, condición que muchos municipios del departamento no pueden ofrecer por el poco o nulo presupuesto que se asigna para la atención de estos temas.

“Se tiene que brindar una asistencia integral y en algunos municipios no cuentan ni siquiera con recursos humanos y mucho menos insumos para poder brindar una atención inmediata”, sostuvo Esteves.

La Sentencia Constitucional 206/2014 reivindica los derechos de la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres y garantiza una atención inmediata en un plazo menor a 24 horas, pero la mayoría de los municipios cochabambinos no pueden cumplir con lo establecido debido a sus limitantes.