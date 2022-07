Comcipo confirma la reunión con Arce donde pedirán cumplir con las obras prometidas hace 10 años

La máxima representante del Comcipo advirtió que si la reunión no es con el primer mandatario se atendrán a las “consecuencias”.

Fuente: ANF

La fábrica de cemento, la construcción de un hospital de tercer nivel y un aeropuerto internacional son algunas de las demandas que data de hace 10 años, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) exigirá sean cumplidas en la reunión que sostendrán la tarde del martes con el presidente Luis Arce.

“Para mañana está pactada una reunión con el presidente (Luis Arce) a las 15.00 en La Paz, vamos a estar una comitiva, junto a asesores, organizaciones. (Algunos de nuestros pedidos) son demandas (…) de hace 10 años atrás, como el aeropuerto; siete años, la fábrica de cemento; cuatro años, el hospital de tercer nivel. Son demandas añejas. Es necesario que tengan que cumplir con este departamento”, dijo la presidenta de Comicipo, Roxana Graz, a la ANF.

La máxima representante del ente cívico contó que, desde febrero de este año, enviaron entre tres a cuatro cartas al presidente del Estado para reunirse y tratar las obras que no fueron ejecutadas hasta la fecha; sin embargo, al no recibir una respuesta, decidieron ir a un paro de 24 horas el mes pasado.

Luego de la evaluación del paro, Comcipo anunció paralizar el departamento por 48 horas, pero recibieron una carta del Presidente para sostener una reunión a las 15.00 de mañana.

“La reunión es exclusiva con el Presidente. Si no nos reunimos (con él), se atendrán a las consecuencias si no se respeta lo que está programando, veremos qué pasa mañana (martes), pero el diálogo tiene que ser con el Presidente caso contrario no va a haber nada”, enfatizó Graz.

El proyecto del aeropuerto internacional para la ciudad de Potosí es un pedido de hace 10 años y debió entregarse en febrero de este año, pero las obras se encuentran paralizadas desde el 2019. Otras demandas que tienen una larga data de ejecución son el hospital de tercer nivel y la fábrica de cemento.

Entre los otros pedidos que tienen los potosinos están: la aprobación de una ley de evaporíticos, regalías mínimas de un 11% por la explotación del litio, traslado de la oficina de Yacimientos de Litio Bolivianos de La Paz a Potosí, cese a la persecución política y atención a los casos de corrupción en el departamento.

Los cívicos cuestionan el proceso de definición de la Extracción Directa de Litio (EDL) por considerar que las empresas que participaron en el proceso de selección para desarrollar tecnologías modernas de extracción de litio no cumplieron los requisitos mínimos de antigüedad.

En lo que concierne al Cerro Rico de Potosí, demandan que se reubique a los mineros que trabajan por encima de la cota 4.400 y que se pueda iniciar los trabajos de relleno de los hundimientos.

“Pediremos también no a la persecución política contra exdirigentes de Comcipo como es el caso de Marco Pumari que está encarcelado”, indicó la dirigente.