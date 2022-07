Comité pro Santa Cruz ratifica paro del lunes por el censo; Gobierno rechaza «ultimátum»

Fuente: lostiempos.com

«Comunicar a la población que la reunión de directorio, con todas las instituciones, han definido dar todo el respaldo a esta medida del paro de 24 horas del día lunes», dijo el presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, en conferencia de prensa.

«El censo es para toda Bolivia, no solo para Santa Cruz, para que los municipios tengan recursos necesarios», dijo.

El censo estaba planificado para noviembre de este año, pero el Gobierno decidió psotergarlo hasta 2024 tras el pedido del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) de mayoría oficialista.

Los cívicos cruceños señalaron que el Comité Interinstitucional de Defensa del Censo, conformado por organizaciones cruceñas, definió que el paro será de 24 horas, pero que si el Gobierno no escucha, se realizarán más paros de manera escalonada hasta llegar a la medida de presión indefinida.

Posición del Gobierno

No está en agenda» la reunión del presidente Luis Arce con el Comité Interinstitucional Impulsor de Censo de Santa Cruz, informó este jueves el vocero presidencial, Jorge Richter.

La autoridad de la Presidencia declaró a la televisora Unitel que «la presión, el ultimátum, el querer forzar una agenda con medidas de movilización o de fuerza» no son condiciones para el diálogo.

«Las reuniones en materia de Estado, y del Presidente en particular, no se las realiza de un día para otro y tampoco con una advertencia de que si no tienen una respuesta positiva se activan un paro», señaló.

El vocero remarcó que las reuniones que tiene el jefe de Estado son producto de una voluntad de diálogo y que la voluntad de dialogo, precisamente, «nunca está condicionada».