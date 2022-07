Cómo evitar encontrarse spoilers de tus series y películas favoritas

Para todos los verdaderos amantes del mundo de las series y películas, no hay nada más molesto que encontrarse con spoilers por aquí y por allá, y esta es una realidad que posiblemente estés enfrentando tú en este momento.

Ya sea en YouTube, Twitter, Facebook o la red social que más utilices, estos spoilers pueden controlarse y evitarse, para que de esta manera no se te aparezcas cuando entres a Twitter o a Facebook.

Eso sí, ten en cuenta que esto se puede controlar hasta cierto punto, y habrá momentos donde no se pueda hacer nada, como por ejemplo si un amigo te envíe el spoiler por mensaje privado, o si te lo hacen llegar por un grupo de WhatsApp, entre otras situaciones. Dicho eso, vamos ahora sí con los métodos para evitar toparse con spoilers en internet.

Bloquea los spoilers de YouTube con Video Bloker

YouTube es una plataforma donde evidentemente el contenido abunda, y los adelantos de películas y series o spoilers en general resultan ser una categoría bastante solicitada por el público. Siendo así, puedes optar por usar extensiones de Google que tienen como propósito el bloquear los vídeos del género o tema que desees.

Este es el caso de Video Bloker, una extensión que puedes descargar desde la Chrome Web Store y que, básicamente, bloqueará todos esos vídeos de spoilers para que no te topes nada que pueda arruinar la experiencia de ver tu contenido favorito.

Utiliza Spoiler Protection 2.0 para silenciar literalmente todo internet

Por si no le conocías, Spoiler Protection 2.0 es una extensión de Google Chrome que, como su nombre lo indica, sirve para protegerte de spoilers indeseados en Google, Twitter, Facebook, etc.

¿Cómo lo logran? Pues bien, la extensión lo que hace es silenciar palabras claves, bloquear vídeos y restringir imágenes mediante la recopilación de datos anonimizados con Google Analytics. Y aunque especifican que no ofrecen ninguna garantía, el rendimiento general de Spoiler Protection 2.0 es destacable y cumple con lo que promete.

Silencia palabras claves en Twitter

Twitter es una de las redes sociales más usadas a nivel global, y aunque bien sabemos que sobre todo en esta red social es donde más abundan los spoilers, esto no significa que no se puedan frenar de una u otra forma. La cosa está en silenciar las palabras claves que desees, de modo que estas no se te aparezcan así de la nada mientras navegas tranquilamente.

Eso sí, debes de tener en cuenta que será necesario que silencies todas las palabras posibles que estén relacionadas con la serie, película o evento en cuestión, lo cual vendría siendo la parte más tediosa o complicada. Para hacer esto, sigue los pasos que verás a continuación:

– Entra en Twitter desde tu ordenador o móvil.

– Si estás en el ordenador, pulsa en la pestaña de Más opciones del panel izquierdo y luego en Configuración y privacidad. Si haces esto desde el móvil, oprime en tu foto, luego baja un poco y accede igualmente a Configuración y privacidad.

– Oprime en Privacidad y seguridad.

– Pulsa ahora sobre Silenciar y bloquear y luego en Palabras silenciadas.

– Cliquea en el signo de + que se muestra en la zona superior derecha de la pantalla de tu ordenador, o en su defecto presiona sobre el botón blanco de Agregar que se muestra en la esquina inferior derecha en tu móvil.

– Escribe la palabra o frase que desees y luego finaliza en Guardar.