Como recuperar contactos borrados en iPhone

¿Te borraron los contactos misteriosamente de iPhone? Pues no eres lo único. Es un problema común de los usuarios de iPhone recién actualizado. Esto puede ser frustrante, y desafortunadamente no hay una función integrada de iPhone que le permita recuperar contactos borrados. Pues, ¿Qué hacemos?

Para solucionar este asunto, estudiamos mucho en cómo recuperar contactos borrados de iPhone fácilmente. Y aquí tenéis los 3 métodos más efectivos.

Cómo recuperar contactos borrados iPhone sin copia seguridad

Como sabemos, la mayoría de los usuarios en realidad no hace copia de seguridad de su iPhone periódicamente y nunca sincroniza sus contactos con iCloud, por lo tanto, no puede recuperar los contactos eliminados desde copia de seguridad.

En este caso, es recomendable usar un programa de recuperación de iPhone iMyFone D-Back para recuperar los contactos borrados sin copia de seguridad fácilmente.

¿Por qué usar iMyFone D-Back?

Soporta obtener una vista previa de los contactos eliminados o desaparecidos antes de recuperar.

Analiza profundamente los datos eliminados de tu iPhone aún hace meses para recuperar lo que quieras.

Puede recuperar más de 200 tipos de archivos de iPhone en diferentes situaciones, tales como recuperar fotos de un iPhone que no enciende, iPhone bloqueado, iPhone restaurado, etc .

Es fácil de usar, con una interfaz guiada.

Es compatible con todas las versiones de iOS, incluido iOS 16 beta 2.

Paso 1. Descarga e instala iMyFone D-Back en tu ordenador, conecta tu iPhone al ordenador mediante un cable de USB. Ahora, selecciona “Recuperar desde un dspositivo iOS” en el panel izquierdo. Haz clic en “Siguiente”.



Paso 2. Selecciona el tipo de datos que deseas recuperar. En este caso, marca “Contactos”, y haga clic en “Escanear” para continuar.



Paso 3. Una vez que se haya completado este escaneo, puedes obtener una vista previa y elegir los contactos que deseas recuperar y luego hacer clic en “Recuperar” para restaurar los contactos.



Cómo recuperar un contacto borrado en iPhone vía icloud.com

En el caso de que tengas una copia de seguridad, es más fácil recuperar un número borrado de iPhone mediante icloud.com. Pero, al usar este método para recuperar tus contactos de iPhone, debes tener un iPad o un ordenador, y además la copia de seguridad de tus contactos que has hecho en iCloud debe ser antes de que se eliminaran de tu iPhone.

Paso 1. Inicia tu cuenta de iCloud en iCloud.com, ve a Ajustes de la cuenta .

Paso 2. Haz clic en en la sección Avanzado, selecciona “Restaurar contactos”.

Paso 3. En la ventana emergente, te muestra las copias de seguridad que has hecho con fecha determinada. Selecciona un archivo de contactos junto a la fecha justo antes de eliminar los contactos para restaurar, y haz clic en “Restaurar”.



Paso 4. Haz clic en “Restaurar” nuevamente para confirmar.

Una vez que se complete la restauración, recibirás un correo electrónico de iCloud que confirma que tus contactos se restauraron en tu aplicación Teléfono y Contactos en todos los dispositivos asociados con tu ID de Apple.

Cómo recuperar contactos eliminados de iPhone con iTunes

Al usar iTunes para restaurar números borrados de iPhone, debes preparar las siguientes cosas:

Debes contar con la versión más reciente o actualizada de iTunes en tu ordenador

El iOS de tu iPhone debe estar actualizado

Es necesario que hayas creado una copia de seguridad de datos mediante iTunes antes de la fecha cuando se eliminaron los contactos

Cuando todo esté preparado, simplemente sigue los siguientes pasos para recuperar contactos iPhone borrados.

Paso 1. Conecta tu iPhone al ordenador y ejecuta iTunes.

Paso 2. Mostrará un icono del iPhone en iTunes una vez que te detecta. Haz clic en él.

Paso 3. Ve a “Resumen”, y selecciona “Restaurar copia”, selecciona una copia para restaurar.



Nota: Recuerda que este método va a restaurar todos los datos desde la copia de seguridad, incluido contactos, calendarios, notas y ajustes. Podrás reemplazar los datos actuales de tu iPhone.

¿Cuál es el mejor método para recuperar contactos iPhone?

La respuesta es bastante subjetiva. Pero he colocado los 3 métodos anteriores en una tabla comparativa para ayudarte a decidir.

Se puede ver que algunos métodos requieren copias de seguridad y otros no, de modo que si no dispones una copia de seguridad en iCloud ni en iTunes, la mejor opción es usar la herramienta de recuperación de iPhone iMyFone D-Back, que además soporta obtener una vista previa y permite seleccionar los contactos que quieres recuperar, no va a reemplazar tus datos y ajustes actuales de tu iPhone.

De todas formas, elige un método más apropiado a tu situación. Espero que te ayude este post para recuperar un contacto borrado en iPhone.

