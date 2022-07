Concejal ve que julio encuentra a La Paz con poca gestión municipal; «celebrar no es solo hacer fiestas»

El concejal del MAS, Pierre Chain, afirmó este domingo que las fiestas julias encuentran a la ciudad de La Paz con poca gestión municipal, con dos secretarios censurados por el Concejo Municipal por presuntos actos de irregulares y un alcalde que se resiste a cumplir las leyes en una actitud antidemocrática que no garantiza transparencia municipal.

“Si se dan cuenta La Paz está fría, no solo por su clima natural, sino porque no hay obras nuevas, no hay servicios de salud adecuados ni escuelas bien conservadas. El 16 de julio no solo es hacer fiestas y salir a las calles, es una oportunidad para mostrar trabajo y gestión”, declaró.

Lamentó que el alcalde Iván Arias tenga entre sus colaboradores a los secretarios de Gestión Ambiental, de Desarrollo Económico y a un director jurídico que no saben los efectos una censura, porque por mandante de la Ley de Fiscalización cuando reciben el voto de desconfianza deben dejar sus cargos inmediatamente. Sin embargo, el alcalde no los destituye poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los actos administrativos y los expone a procesos penales, manifestó.

Dijo que no solo el MAS observa la falta de gestión, sino también la propia bancada oficialista que enfrenta muchos líos políticos porque tampoco ve transparencia y cuando Iván Arias es convocado por el Concejo no quiere presentarse a rendir informes. “Ya todo el mundo está confundido y nadie puede retener este barco sin rumbo y lo único que pasa hacia al pueblo paceño son los líos internos del alcalde con sus concejales”, manifestó.

Chain considera que el problema de Iván Arias es no haber hecho un corte financiero al inicio de mandato y abrir una investigación contra Luis Revilla y derivar al Ministerio Público a todas las personas que ocasionaron daños económicos a la ciudad de La Paz.

Lamentó que Arias tenga entre sus colaboradores a gente tan incapaz que solo se dedica por encubrir la gestión de Revilla. El concejal opositor cree necesario “dar un golpe de timón” poniendo a gente técnica porque al final de cuentas, si hace una buena gestión termina siendo un gran político y la gente puede volver a votar por él.

