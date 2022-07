Copa: «En el MAS, hay gente machista, discriminatoria y racial»

Polémicas declaraciones de Gustavo Torrico.

Fuente: Red Uno, Que no me pierda/eju.tv

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, lamentó las expresiones del viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, y aseguró que no solamente la denigró a ella en su condición de alcaldesa y máxima autoridad electa sino que también a la urbe alteña.

Eva Copa, en una entrevista para el programa Que no me pierda, indicó que lamentablemente el ala radical del MAS no va a cambiará, ya que en sus filas, hay gente, machista, racista y están enceguecidos por el poder. «Es gente muy machista y racial», indicó Copa.

Aseguró que en el MAS, utilizan a las personas para lograr su propósito y lamentablemente hay una lucha de fuerzas en el interior del partido.