Copa Evo: Bolívar y el Tigre “están confirmadísimos”

Bolívar, The Stronget y Always Ready confirmaron su asistencia a la Copa Evo Sub-17, que se disputará en Villa Tunari del 31 de julio al 7 de agosto. Sporting Cristal, de Perú, será el primer equipo en llegar al país, pese a que parlamentarios de Comunidad Ciudadana exhibieron una carta de un diputado peruano que le pide a esa entidad no llegar al evento.

“Bolívar, The Strongest y Always Ready están totalmente confirmados”, aclaró Mario Guamán, director general de la copa, quien explicó que sólo el cruceño Blooming y el estadounidense Houstonians están en duda. “No están descartados, por favor. Deben confirmar su asistencia hasta mañana (hoy) a mediodía”, añadió.

Sobre los clubes bolivianos, se pudo conocer que la mayoría de las delegaciones locales llegarán tres o cuatro días antes a Villa Tunari y se instalarán en el Centro de Alto Rendimiento de esa localidad, que tiene una capacidad para recibir a 500 personas.

Sporting Cristal

Explicó que tuvo contacto con los responsables del cuadro incaico y que los mismos reconfirmaron su presencia en el país. “Los jugadores del Cristal serán los primeros en llegar, lo harán el 27 de este mes”.

Boca Juniors y River Plate lo harán entre el 28 y 29, y un día después La Católica de Chile para estar presentes en la inauguración del domingo 31”, detalló Guamán.

Sobre la denuncia de CC, el organizador contó que “hablé con José María, encargado de las divisiones inferiores de ese club (Sporting Cristal) y me hace referencia que no recibieron ninguna carta de nadie. Al ver la conferencia de prensa de la diputada Nayar y del otro señor, mencionan al señor Clark (Michael) que es presidente de la “U” de Chile y que también es amigo nuestro, pero ellos no están invitados a este evento”.

Guamán dijo el pasado martes que las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba y sponsors financiarán el torneo y que la entidad federativa sólo colaborará con la presencia de los árbitros para los distintos encuentros que se tienen programados.

En todo caso, los organizadores ratificaron que no cambiarán el nombre del certamen juvenil internacional, como exigió el partido político de oposición al actual gobierno.