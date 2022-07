Copa sobre la despatriarcalización del Gobierno y la alusión de Torrico: Es una hipocresía pura

La alcaldesa de la ciudad de El Alto insistió que el Gobierno debe tomar cartas sobre el asunto, en relación al viceministro Gustavo Torrico.

Fuente: ANF

La alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Eva Copa, calificó de “hipocresía pura” que el Gobierno pregone el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización”, sin embargo el viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, “es el primero en violentar” a una mujere.

Es hipocresía pura. Mira, a mí me lamenta mucho porque desde el Gobierno central encabezan la protección (de las mujeres) contra la violencia”, declaró Copa, sin embargo, Torrico “es el primero en violentar a una mujer”.

Incluso dijo que la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, es presidenta de la comisión de los casos de feminicidios y violación en los que los autores fueron liberados. Esa instancia “pelea para dar a las mujeres una vida libre de la violencia”, sostuvo, en la víspera le pidió «hacer algo» en torno a su viceministro.

El pasado 6 de enero, la ministra de la Presidencia fue la encargada en lanzar la declaratoria que la gestión 2022 será el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres”.

En esa ocasión Prada anunció que se activaría una intensa campaña para promover acciones orientadas a confrontar ese vicio en la sociedad, en relación a la violencia hacia las mujeres.

Identificó al patriarcado como la causa principal y estructural de los hechos de violencia que se producen en contra las mujeres y señaló que se trata de un sistema de opresión, dominación y explotación, “el más antiguo de la humanidad contra las mujeres”.

El viceministro Torrico que depende del despacho de Prada, levantó una polémica respecto a una alusión dirigida a la alcaldesa Copa a quien llamó “loca”, porque si no habría peleas en el MAS, ella “ni por putas” hubiera ganado la alcaldía de El Alto.

Copa es la alcaldesa de una de las ciudades más grandes del país y cuya victoria fue contundente con el 68,7% dijo que “las mujeres somos un blanco de ofensa de violencia política de acoso y lamentablemente nadie está haciendo nada. Y hay que tomar cartas sobre el asunto”, insistió.

Dijo que no es casualidad que las mujeres no lleguen a espacios de decisión, porque de manera sistemática viven violencia o acoso político “porque hay gente como este señor machista que no nos dejan”.

Torrico en una declaración dijo que no se refirió a la alcaldesa, porque además Eva Copa es «su amiga», en respuesta la autoridad municipal respondió: «no sabía que así se trataba a los amigos, si así son con sus amigos cómo serán con sus enemigos», sostuvo.