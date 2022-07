Daniel Rojas: «No me sé todas las reglas (del VAR)»

El jugador albiverde reclamó durante y después del clásico cruceño por revisiones en el VAR sin conocer las reglas del mismo

Mauricio Panozo

El VAR no interfiere en las expulsiones por doble amarilla , como tampoco es facultad del árbitro principal acercarse al monitor para una revisión de campo por un posible fuera de juego (como el offside señalado en el gol de Ferddy Roca).

“Se puede equivocar (el árbitro), pero para eso está el VAR” , inició la crítica Daniel Rojas, sin saber que la tecnología no puede interferir en el 100% de las jugadas de un partido.

Ante la explicación del conductor del programa en el cual dio la nota, el jugador ocultó su sorpresa con una excusa esperada. “Yo la verdad no soy consciente del VAR, no me sé todavía todas las reglas”.

Después de admitir desconocimiento en el reglamento (seguramente no es el único jugador que desconoce el uso del VAR), ingresó en la opinión. “En esas decisiones creo que debería entrar el VAR, está botando a un jugador (expulsión de Zeballos), nos condiciona”.

Rojas llevó el análisis a la queja, después emitió su parecer subjetivo sobre ‘cómo deberían utilizar el VAR’, y cerró nuevamente con la crítica, esta vez al equipamiento tecnológico. “Seamos conscientes, las cámaras no son adecuadas”.