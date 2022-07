Detectan tres casos de Covid en el psiquiátrico de la CNS y envían a pacientes a sus casas

Dos de ellos se encuentran aislados en el mismo nosocomio de La Paz y algunos pacientes con un cuadro estable son dados de alta. Familiares denuncian que no hay “coordinación”.

“Lastimosamente la paciente no tiene familiares que puedan hacerse cargo de ella, por lo que hemos procedido al aislamiento dentro de nuestro hospital, ya que ella estaba estable físicamente”, explicó. Ahora se espera la prueba de control con el resultado negativo.

La autoridad señaló que este viernes se confirmaron otros dos casos positivos, ambos fueron aislados con medidas de bioseguridad.

“Uno de los pacientes, que se encontraba ya estable tanto mental como físicamente, se le ha informado a la familia sobre la situación y se le ha pedido que realice el aislamiento domiciliario para comodidad del paciente y para evitar mayores contagios dentro del hospital”, aclaró.

En el caso del tercer paciente, Córdova relató que éste no tiene familiares porque es de otro departamento del país. Entonces, como se encuentra estable físicamente se determinó aislarlo en una sala de internación con las medidas de bioseguridad.

La directora aclaró que los controles del estado de salud de los pacientes se realizan tres veces al día y las internaciones de pacientes se realizan previa prueba de Covid-19.

Denuncia

Este medio conoció denuncias en sentido de que el centro salud prácticamente “desaloja” a los pacientes del psiquiátrico debido al brote de covid. “El tema es grave porque algunos pacientes son incontrolables, por eso permanecen internos”, señaló uno de los familiares afectados.

Según las denuncias, no existe “coordinación” porque los personeros de salud llaman a los familiares para recoger a los pacientes.

Alta hospitalaria para evitar contagios

La directora del nosocomio explicó que ante estos casos registrados, y para evitar otros contagios, los pacientes con un cuadro estable son dados de alta con previa coordinación de la familia.

“Según criterio del médico tratante y de guardia, pacientes que ya estuvieran estables mentalmente, es decir con cuadro mental controlado y en condiciones de alta, se ha procedido al alta hospitalaria informándoles (a la familia) la situación que se estaba cursando dentro del hospital”, acotó.

Protocolos para pacientes positivos

Córdova explicó que si es que los pacientes tienen un cuadro físico estable y no pueden ser aislados en sus casas, son aislados y tratados en el psiquiátrico; mientras que en el extremo de que necesiten atención médica, pueden ser trasladados al Hospital Obrero 1 o al Hospital Santiago II.

“La parte mental lo estamos controlando nosotros con los pacientes que todavía están aislados porque no tienen familia, y no podemos nosotros desalojar a alguien que no tiene familia y con una patología mental. Sería inhumano”, sentenció.