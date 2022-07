Diputado observa que no es eficiente la lucha contra el contrabando en la frontera

Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

Manifestó que, si bien actualmente se realizan decomisos por parte de instituciones estatales como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en las ciudades y puntos de control en las carreteras, el epicentro de esta actividad ilícita está en los municipios limítrofes con Argentina, como Bermejo y Yacuiba, que es donde debiera haber mayor presencia de las autoridades.

“Lo que nos preocupa es que se habla que el contrabando mueve entre 2,000 a 3000 millones de dólares y eso no se queda en Bolivia pero la afectación es a los productores agropecuarios, emprendedores, industriales ¿Quién se puede animar a seguir produciendo cuando no hay intervención por parte del Estado? Específicamente por parte del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, el competente para la lucha frontal pero no pues aquí en el área urbana, cuando los productos ya llegan a los mercados finales”, argumentó.