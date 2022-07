El alcalde pidió respeto en el Comité Interinstitucional y amenazó con no regresar a otro encuentro

Tras los abucheos y alusiones a su persona en la reunión del Comité Interinstitucional, el alcalde Jhonny Fernández, pidió que no se le falte el respeto y advirtió que de continuar las agresiones, no iba a regresar a otro encuentro por el Censo.

“No voy a permitir que me esté faltando al respeto una y otra y otra vez, porque yo he sido elegido por el pueblo democráticamente, y eso se merece también respetar”, manifestó Fernández, cuando hizo uso de la palabra.

Las palabras de Fernández surgieron porque al momento de ingresar al encuentro interinstitucional, un grupo de personas que tenía pancartas en alusiones al alcalde y su participación en la reunión con el presidente, comenzó a abuchearlo.

Minutos más tarde, el concejal Juan Carlos Medrano hizo alusiones directas a Fernández, quien respondió y le pidió respeto.

“Si vamos a seguir en esta lógica discúlpenme yo no me presto y este alcalde no vuelve más, porque eso están buscando. He venido con mucho respeto, me he callado y sigo escuchando cosas”, afirmó Fernández.

La autoridad señaló que el encuentro del Comité Interinstitucional no era el escenario para un debate político y se refirió a los cuestionamientos que surgieron hacia su persona.

“Yo he venido a traer información, yo no he venido a que me tomen examen, he venido a conocer una realidad o querían que no vaya y me queden aquí. Después me iban a decir lo que le dicen al gobernador”, respondió Fernández.

El alcalde también expresó que no estaba de acuerdo con que se convoque a otro paro departamental y pidió buscar otras alternativas para manifestar el rechazo a la postergación del Censo para el 2024.

“Con paros, yo no estoy de acuerdo. Esos métodos no funcionan, porque lo que quieren es desgastarnos”, dijo el alcalde.