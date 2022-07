El Alto apoyará que el Censo se realice el 2024 si el Gobierno lo compensa económicamente

Representantes del municipio alteño señalan que si la encuesta nacional se realiza el 2024, recién en el 2026 se tendrá una redistribución del presupuesto.

Fuente: Urgente.bo

Ruddy Ballarades, secretario de Gestión Institucional de la Alcaldía alteña, sostuvo que en caso de que el Gobierno acceda a la compensación económica que pide la urbe, se apoyará la postergación de la encuesta nacional hasta el 2024.

“Si tenemos la compensación (económica) vamos a apoyar (a que se realice el 2024). Es fácil que no haya Censo porque si es que se va a realizar el 2024 en junio, el presupuesto recién va a llegar el 2026 a El Alto”, dijo Ballarades a Urgente.bo.

Este miércoles, el presidente Luis Arce se reúne con los 9 alcaldes de las ciudades capitales y El Alto para abordar el tema del Censo. La alcaldesa Eva Copa pedirá una compensación económica para la ejecución de proyectos por la postergación de la encuesta nacional.

Ballarades mencionó que en caso de que El Alto no sea atendido, se declarará en estado de emergencia. Además, la noche de este martes, tras la culminación de la Asamblea de la Alteñidad, Copa no descartó movilizaciones en caso de no ser escuchada.

“Si vamos a tener que movilizarnos, lo vamos a tener que hacer, yo he sido elegida por este pueblo y voy a tener que acatar las decisiones de esta magna asamblea”, indicó Copa.