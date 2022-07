Bolívar mostró su jerarquía de equipo grande para vencer a Real Tomayapo este domingo en Tarija por dos tantos contra cero, sufrió en el inició del compromiso pero reaccionó al impulso de los brasileños Francisco da Costa y Bruno Sávio que firmaron el triunfo en el IV Centenario.

El equipo celeste ganó sin acercarse a su mejor nivel, aquel que mostró en el certamen Apertura pero su contundente frente al arco de su oponente.

Real Tomayapo comenzó mejor el cotejo en suelo chapaco, puso en aprietos a su rival con veloces avances por los costados. Avisó con su delantero Mauricio Chajtur en el minuto 13, el arquero Rubén Cordano impidió la caída de su pórtico.

Antes de esa aproximación, el local tuvo al menos dos ocasiones claras para abrir la cuenta, la Academia no hacía pie y apenas cruzó la mitad de la cancha.

El momento crucial del partido fue a los 21 minutos, Chajtur convirtió pero el árbitro Álvaro Campos no convalidó el tanto previa consulta con el asistente de vídeo arbitraje (VAR, por sus siglas en inglés) debido a una evidente posición adelantada.

Casi de inmediato respondió la visita, en su primera llegada franca al arco contrario marcó por intermedio de su goleador Francisco da Costa. A los 27, Diego Bejarano habilitó al brasileño que de cabeza venció al portero Pedro Galindo.

De ahí en más el campeón nacional mostró otro performance, se adueñó del balón e hilvanó jugadas de peligro.

A los 33, Sávio marcó el segundo gol de los celestes. Tiro libre desde la banda derecha, pivoteó Bejarano y Sávio se anticipó a sus marcadores para anotar también con un cabezazo.

Tomayapo se fue conto en el segundo tiempo, Bolívar aguantó con orden y firmeza, pasó más de un susto pero sin consecuencias. El elenco chapaco cayó varias veces en la trampa del fuera de juego que propuso la zaga académica.

El conjunto tarijeño se excedió en el pelotazo largo en busca del atacante Franco Arizala que debutó en el bando chapaco, el colombiano no estuvo fino y desperdició las pocas oportunidades que tuvo a disposición.

Bolívar se alzó con su segunda victoria consecutiva en condición de visitante, suma seis unidades y escaló al tercer lugar en la tabla de posiciones, sacó provecho de la ineficacia de los líderes. Always Ready empató en Cochabamba con Aurora (1-1) y Blooming cayó (0-3) ante Independiente en la capital.

Tomayapo sufrió su segunda caída en fila, acumula tres puntos en la decimotercera posición.

En el cuadro paceño debutó el volante Moisés Villamil, en su tercer ciclo como jugador de Bolívar, además César Martins volvió a jugar un partido después de la final del Apertura, el 12 de junio.

Llamó la atención la ausencia de Roberto Carlos Fernández en la convocatoria, el cruceño estaba en el estadio pero no fue tomado en cuenta cuando se habla de su venta al fútbol colombiano o mexicano.

LA FIGURA: DIEGO BEJARANO

El capitán bolivarista fue el artífice de la victoria con dos asistencias, además fue la principal carta ofensiva por banda derecha, lució firme en la marca y en el retroceso.

EL ÁRBITRO: REGULAR

No fue una buena actuación la de Álvaro Campos, se apresuró a cobrar faltas y no estuvo bien asistido por sus líneas, uno de ellos no vio la posición adelantada en el gol no convalidado.