El Estado debe $us 6.000 millones a los fondos de pensiones de las AFP

A junio de 2022 hay $us 23.000 millones en los fondos de pensiones, las AFP BBVA Previsión y Futuro de Bolivia. En mayo de 2023, la Gestora administrará los recursos de 3,6 millones de beneficiarios del Sistema Integral de Pensiones.

Juan Carlos Salinas Cortez

Fuente: El Deber

De acuerdo con los datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), el patrimonio del Fondo de Ahorro Previsional (FAP) acumulado hasta junio de 2022 y que es administrado por AFP BBVA Previsión y AFP Futuro de Bolivia asciende a unos $us 23.000 millones. De ese monto y según la estructura de inversión de cada una de las AFP, casi un 60% de los $us 23.000 millones están invertidos en Depósitos a Plazos Fijos y en bonos de las entidades financieras, mientras que alrededor de un 30% ($us 7.000 millones), corresponden a las inversiones realizadas por el Estado, en busca de liquidez, mediante Bonos Soberanos y Cupones del Tesoro General de la Nación (TGN).