De ser exitosos los proyectos, el Estado recibirá $us 1.700 millones. Las empresas Canacol Energy Colombia S.A.S. y Vintage Petroleum Boliviana LTD esperan la aprobación de los contratos

Fuente: La Razón

Cinco contratos de servicios petroleros prevén una inversión de $us 528,2 millones y una generación de ingresos para Bolivia de $us 1.700 millones de ser exitosos en la producción de gas y petróleo en áreas tradicionales y no tradicionales. Los contratos fueron enviados al Legislativo para su aprobación y puesta en marcha.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, detalló el contenido de los contratos acordados con las empresas Canacol Energy Colombia S.A.S. y Vintage Petroleum Boliviana LTD.

“Estos contratos generarán una renta petrolera de $us 1.700 millones en el caso de que todos los proyectos sean exitosos y todas las actividades correspondientes puedan ir ejecutándose. Esto es una buena noticia para el país”, destacó.

Uno de los primeros contratos es con la firma Canacol Energy Colombia S.A.S. que prevé una inversión de $us 41,5 millones para la ejecución de actividades de exploración y explotación en el área Ovai. La renta petrolera se calcula en $us 190,9 millones. Un segundo contrato es con la misma firma y prevé inversiones de $us 36,2 millones en el área Florida Este, con beneficios para el Estado por $us 165,9 millones.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina. Foto: Roberto Guzmán/La Razón

Los restantes tres contratos corresponden a la firma Vintage Petroleum Boliviana LTD. Uno es por $us 194,4 millones en inversiones en el área Carandaiti con beneficios de $us 567,6 millones de renta petrolera. El segundo es por $us 57,4 millones de inversiones en el área Sayurenda con ingresos proyectados de $us 130,7 millones. El tercer contrato perfila una inversión de $us 252,7 millones en el área Yuarenda con ingresos proyectados de $us 649,2 millones.

“De agilizarse estos contratos en el tratamiento de la agenda legislativa, se podría pensar que ya en 2023 podrían entrar en producción estos cinco contratos petroleros”, destacó y explicó que la producción irá a mejorar las reservas de gas y petróleo.

Molina informó que se prevé 3 millones de metros cúbicos día de gas adicionales y más de 5.000 barriles de petróleo.