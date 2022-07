El grupo alemán Modern Talking se presentó en una boda en El Alto

La agrupación alemana de eurodisco, Modern Talking, estuvo en un matrimonio que se desarrolló en el campo ferial de El Alto.

El evento tuvo una gran cantidad de invitados y el video del concierto del grupo alemán se volvió viral en redes sociales. Según la página que lo transmitió fue en la boda Rudy y Mariana.

Modern Talking interpretó en el escenario sus éxitos musicales como Cheri Cheri Lady, Brother Louie, You Can Win If You Want, Atlantis Is Calling y With A Little Love.

Antes del grupo internacional estuvieron Los Capos, Amar Bolivia, K’dencia y Maroyu. Hubo alegría y emoción de los recién casados y también los invitados.

En el lugar se observa que hay personas sin barbijos y consumiendo bebidas alcoholicas, pese a que Bolivia enfrenta la quinta ola de Covid-19.