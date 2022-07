El mal momento de Piqué en Estados Unidos: los videos de los abucheos y burlas que sufrió en el Barcelona-Real Madrid por su separación de Shakira

En Las Vegas la mayoría de los aficionados se puso del lado de la cantante y se lo hizo saber al futbolista, que jugó unos minutos en el triunfo del equipo culé.

Fuente: Infobae

No la pasó bien Gerard Piqué en el partido que el Barcelona venció 1-0 ante el Real Madrid; en el clásico que se jugó en Las Vegas, en medio de la pretemporada de los gigantes españoles. El defensor fue el apuntado por las 61 mil personas que estuvieron presentes en el Estadio Allegiant Stadium, que se pusieron a favor de Shakira ante la reciente separación de la pareja. El público le hizo saber su descontento al futbolista del equipo culé.

Los simpatizantes se fueron preparando desde que el Barcelona anunció por sus redes sociales el alta luego de una lesión de Piqué, que no fue titular, pero ingresó unos minutos en el gran derbi español. Ni bien el jugador ingresó en el campo de juego para dirigirse al banco de los suplentes, comenzó a ser abucheado y se sumaron los gritos de “Shakira, Shakira, Shakira”.

La cara de bronca de Piqué fue elocuente y se advierte en el comienzo del video, y luego se puede ver cómo Piqué recibió la reprimenda de la gente cada vez que tocó la pelota. Las imágenes desde lo más alto del recinto muestran que el zaguero fue el centro de la bronca en un encuentro que terminó con forcejeos y un clima muy caliente.

Las imágenes en las gradas fueron subidas por los aficionados a sus redes sociales y se volvieron virales. De esta forma la ruptura del vínculo entre Shakira y Piqué que tanta repercusión generó en todo el mundo, tuvo un episodio en vivo y en directo en los Estados Unidos.

“No sé a qué se deben esos pitos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada”, afirmó Jordi Alba, compañero de Piqué en el Barça desde hace muchos años.

Cabe recordar que Shakira es “local” en los Estados Unidos, ya que tiene una casa en Miami y es donde se quiere mudar con sus dos hijos, Sasha y Milan, que fueron fruto de la relación de doce años con el futbolista. Además, en aquel país hay una gran colonia de colombianos y de otros latinoamericanos que son seguidores de la cantante, que también generó un idilio con el público norteamericano desde que que comenzó a cantar en inglés.

El encuentro jugado este sábado sirvió para la presentación en sociedad del polaco Robert Lewandowski, que generó una locura desde su llegada al club azulgrana. El único gol del partido lo marcó otra incorporación, el brasileño Raphinha, que llegó procedente del Leeds United y hay muchas expectativas puestas en el atacante.

El clásico disputado en Las Vegas formó parte de la preparación de los equipos para la próxima temporada que en España arrancará el viernes 12 de agosto con La Liga. Al otro día el Barcelona jugará de local contra el Rayo Vallecano.