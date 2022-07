El nenúfar gigante de Bolivia que científicos descubrieron ahora y que estaba «oculto» 177 años

El nuevo descubrimiento demuestra que los nenúfares siguen deparando algunas sorpresas y los científicos afirman que aún queda mucho por aprender sobre ellos.

«Todavía no sabemos cuántas poblaciones hay y cuánto varían en tamaño. No entendemos muy bien la biología de la polinización. No sabemos mucho sobre la dispersión de la especie: cómo se transmite de un lugar a otro».