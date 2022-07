«El subsidio no es un regalo», le dicen maestros al Gobierno y exigen auditoría al Sedem

El Gobierno descarta implementar la billetera móvil para la distribución del subsidio en el país.

Fuente: ANF

El sobreprecio por los productos del subsidio prenatal y lactancia sigue generando reclamos y malestar en territorio nacional. Esta vez, el Magisterio paceño urbano y rural se suman a las quejas y afirman que el paquete se debe mejorar porque “no es un regalo del Gobierno”. También exigen auditoría al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) por los costos elevados del paquete alimentario.

El reclamo no solo es de los profesores del área urbana sino también de los docentes rurales que coinciden que existe sobreprecio en el subsidio y consideran que hay discriminación en la distribución del paquete alimentario.

En la urbe paceña, la secretaria ejecutiva de los docentes de El Alto, Silvia Velarde plantea que debe existir control social al subsidio prenatal y de lactancia para evitar los “negociados” y la mala calidad de los productos. La dirigenta apoya la idea de que se implemente la billetera móvil para que las beneficiarias puedan elegir los alimentos que necesitan sus familias.

“El Gobierno no nos está regalando el subsidio”, remarca Velarde y afirma que deben ser los beneficiarios quienes realicen el control social.

“Estamos a favor de la billetera móvil así se va acabar los negociados, desde hace mucho tiempo ha ido bajando la calidad de los productos. Es necesario una auditoria porque el negociado y los sobreprecios son evidentes”, señala.

Para el ejecutivo de los maestros rurales de La Paz, Rudy Callizaya existe sobreprecio en los productos del subsidio, que equivale a 2.000 bolivianos. Asegura que hay discriminación en la distribución del paquete, ya que revela que las beneficiarias no reciben todos los alimentos que anuncia el Sedem.

“Vemos sobreprecios en los productos y baja calidad. Queremos saber ¿Cuáles son los tratos? Con las empresas (…). No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este problema que afecta a nuestras maestras que reciben el beneficio”, indica.

Callizaya explica que la mayoría de los productos que recogen las beneficiarias del área rural son de baja calidad nutricional.

“Productos con fechas vencidas, con costos elevados son los reclamos que hemos verificado de nuestras maestras del área rural. Lamentablemente así actúa el Gobierno, cuando sabemos que el beneficio es un derecho adquirido. Esperamos que el Gobierno tenga la disposición de generar la billetera móvil para que no exista discriminación, sino un trato igualitario”, indica.

Nelly A., una maestra de Pucarani relata que en el paquete del área rural no se otorga alimentos líquidos como yogures y leches fluidas. Revela que se ven impedidas de sacar productos del supermercado y en reemplazo les dan cuatro latas de leche, pero que según señala no compensa.

Otra de sus inquietudes es que deben llegar de sus áreas de trabajo a la ciudad para recoger los productos. Algunas veces intentan sacar dos paquetes para no regresar, pero muchas veces son impedidos.

“Es un sacrificio venir de lejos a la ciudad para llevar tus productos, algunas veces he querido sacar de dos meses, pero no me han dejado porque no había todos los productos. Aparte de que es caro, a nosotros (del área rural) no nos dan yogures, leches fluidas ni queso, tampoco se puede ir al supermercado”, añade.

Protestas

El Magisterio paceño realizó una marcha este miércoles en demanda de la billetera móvil y control social para el subsidio prenatal y de lactancia.

Desde el pasado 30 de junio, las beneficiarias denuncian los sobreprecios del paquete alimentario e incluso la pasada semana realizaron protestas en al menos cinco departamentos exigiendo la billetera móvil pues consideran que así podrán elegir los productos más necesarios para el consumo de su familia.

El subsidio es equivalente a 2.000 bolivianos. Del total, se entrega productos valuados en 1.334 bolivianos, 96 bolivianos para pañales; 42 para huevo y 528 para un lote de carne, pescado, pollo, hígado, carne de llama, frutas, verduras y tubérculos.

El Gobierno desestimó el uso de billetera móvil

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, dijo que el Gobierno es responsable de mantener y garantizar la entrega de los productos del subsidio. Por tanto, asegura que de aplicarse el beneficio del subsidio a través de una billetera móvil se desvirtuaría la política social.

“Descartamos la billetera móvil para el subsidio prenatal y de lactancia. Hemos escuchado algunas solicitudes, pero como Gobierno consideramos que nos es pertinente su aplicación porque distorsionaría el objetivo del subsidio”, agregó.

Huanca remarca que los alimentos del subsidio son seleccionados con “un criterio científico y técnico, presta servicios en la distribución a través de un proceso de licitación transparente desde la convocatoria hasta la contratación de los proveedores de los productos a precios justos, con calidad certificados”.

Pese a la desestimación del Gobierno para aplicar la billetera móvil, varios sectores como el magisterio y fabriles consideran que el paquete debe distribuirse de esa forma. En Cochabamba, las beneficiarias alistan una protesta para el jueves.