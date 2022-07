El VAR protagonista de polémicas decisiones en las tres primeras jornadas

Tras 24 partidos en tres jornadas, el VAR dejó mucha polémica y debate

Mauricio Panozo

El VAR no llegó para quitar o remover las polémicas. Aclara algunas, es cierto, pero trae consigo un montón de nuevas acciones para analizar, que son dignas de discusiones eternas. El uso de la tecnología tiene 24 partidos en sus espaldas Y permite algunas conclusiones.

Flavio Robatto, entrenador de Nacional Potosí, por ejemplo, se mostró muy molesto por el trabajo del VAR en el fútbol boliviano. Así lo dejó entrever en las acciones que involucraron a su equipo. Nacional Potosí venció a Aurora en la primera jornada, perdió con Always Ready en la segunda y The Stronest lo goleó en la tercera.

Frente a Always Ready, el primer tanto de los alteños llegó a través de un penal polémico que, en primera instancia, el juez Hostin Prado no le otorgó a Rodrigo Ramallo (atacante de Always). La revisión intensa y rigurosa del VAR, sí le terminó concediendo.