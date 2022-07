“Es un fallo político”, señala el abogado de Reyes Villa; se anunció que se apelará la sentencia

El abogado del Alcalde de Cochabamba aseveró que mientras no exista una sentencia ejecutoriada, Manfred Reyes Villa seguirá en sus funciones.

Fuente: Unitel

Ronald Pinto, el abogado del alcalde Manfred Reyes Villa, indicó que una vez que se reciba la notificación, se apelará la sentencia de 30 días por una expropiación realizada cuando Reyes Villa ejercía como burgomaestre en 1997.

El jurista precisó que la denuncia se realizó en 2013, cuando Edwin Castellanos, estaba al mando del municipio.

“Consideramos que es un fallo político. Todos los procesos son políticos. Queremos decirles a las autoridades judiciales si van a fallar, si van a emitir sentencias condenatorias ya sea por consigna o presión política, por favor, disimulen”, arremetió Pinto.

El abogado observó que la sentencia fue emitida pocos minutos después de que Reyes Villa hizo uso de la palabra durante la audiencia, dice que lo normal es que se tomen 15 o 20 minutos para dar su fallo.

“Tenemos la impresión que la sentencia ya estaba tomada”, agregó.

El jurista indicó que “se ha demostrado dentro del proceso que determinados funcionarios que también estaban siendo investigados han merecido resoluciones de rechazo. ¿Qué significa esto? Que no solamente el señor Manfred Reyes Villa, en su condición de exalcalde del año 1997, estaba siendo investigado sino varios otros”.

Pinto indicó que éstos funcionarios fueron quienes emitieron informes técnicos, informes jurídicos y cómo debía manejarse el tema de expropiación. “Estos funcionarios fueron sobreseídos, liberados, pero no así el señor Manfred Reyes Villa”, indicó Pinto.

“Obviamente contra todas las sentencias que se emitan nosotros vamos a interponer el recurso de apelación y mientas el recurso de apelación no se resuelva y no adquiera ejecutoria la sentencia, obviamente no se puede ejecutar y señor Manfred Reyes Villa puede ejerciendo (como alcalde)”, puntualizó.