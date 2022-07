Este lunes se instala el juicio oral contra Manfred Reyes Villa por el caso represa Kecoma

Fuente: Unitel

Para este lunes está programada la apertura del juicio contra Manfred Reyes Villa por el caso de la represa de Kecoma, obra que se ejecutó hace 14 años cuando era prefecto de Cochabamba.

“Esta represa Kecoma como si tuviera filtraciones, 14 años que está funcionando, han hecho canales de aducción, el empresario que ha hecho ha tenido también juicios y está libre, está funcionando todo bien, entonces de lo que se trata es de perjudicar”, afirmó el alcalde este domingo

De acuerdo al cuadernillo de investigación, la obra habría sido ejecutada con presuntas irregularidades cuando Reyes Villa era prefecto, por lo que el caso fue reabierto y se espera que el burgomaestre responda ante la denuncia.

“Juicios de 14 años que quieran distraer la atención del desarrollo de Cochabamba, de lo que estoy haciendo (…), yo no tengo ningún temor porque yo no he hecho nada de malo”, manifestó.

La audiencia de juicio oral está programada para las 08:30 de este lunes, en la sala de sentencia 4 del Juzgado de Cochabamba; seguidores del alcalde anunciaron que instalarán una vigilia en el lugar.