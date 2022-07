Evo: «Algunos se llenan la boca hablando de unidad cuando tienen sus propios proyectos»

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, advirtió hoy que dentro de esa organización política hay algunos «serruchos» que hablan de unidad pero, paralelamente, tienen sus propios proyectos políticos.

Fuente: Los tiempos

«Algunos se llenan la boca (con) unidad y unidad cuando tienen sus propios proyectos, eso pasó en toda la historia de Bolivia; yo digo ‘no faltan serruchos’, (incluso) algunos de esos serruchos quieren (pasar a) ser motosierras para tumbar, (como las) motosierras que tumban los árboles, eso hay en las fuerzas sociales, en los movimientos sociales», dijo Morales en su programa dominical que se emite por la radio Kawsachun Coca.

Aunque no mencionó nombres, las palabras de Morales llega días después de que el propio MAS, tras un ampliado en Sacaba, advirtiera al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, que no utilice su cargo para dividir al instrumento político ni para conformar su propio partido.

«Pedimos respetuosamente al hermano David Choquehuanca que no use la Vicepresidencia para dividir al instrumento político, ni para organizar su propio partido. Al contrario, que se dedique a hacer gestión en coordinación con estructuras orgánicas del MAS», fue uno de los puntos resolutivos del encuentro.

Además, Choquehuanca constantemente ha pedido a las nuevas generaciones trabajar en la formación de nuevos líderes.

Precisamente ayer, el Vicepresidente participó de una charla dirigida a jóvenes de la ciudad de Cobija y convocó a a leer y conocer la historia del país y del mundo para valorar la riqueza de la cultura boliviana.

«Necesitamos preparación y formación, pero muchas veces no nos informamos y no conocemos nuestra historia. Por eso, en las Escuelas de Formación de Líderes les hacemos leer a autores como Enrique Dussel, Eduardo Galeano o Fausto Reinaga para que ya no nos engañen ni manipulen. Tenemos que saber la verdad, reflexionar y despertar porque tenemos demasiadas riquezas, pero no sabemos lo que tenemos y necesitamos valorar lo nuestro», afirmó Choquehuanca.

La autoridad manifestó también que los jóvenes no deben tener miedo de decir lo que piensan y tienen que analizar todo lo que acontece en nuestra realidad.

«En las universidades nos han enseñado a repetir sin analizar, nos han vuelto sumisos, pero nosotros sabemos pensar y tenemos historia. Los colonizadores apenas llegaron hace 500 años y trataron de cortar nuestras raíces para exterminarnos y hacernos desaparecer. Tenemos miedo a decir las cosas, pero cada uno puede decir lo que piensa y siente, nos han hecho creer que somos inferiores, por eso tenemos que cuestionarnos y reflexionar», remarcó el Vicepresidente.

Sobre la renovación, Morales afirmó hoy «lo más importante es reconocer los hechos históricos y cuidar a los líderes» porque, en su criterio, «la renovación llega automáticamente».

«Lo que yo estoy sintiendo y estoy viendo (es que) en vez de que sea una nueva generación, por algunas nuevas (…) autoridades, ya no son nueva generación, sino nueva degeneración y eso preocupa; por eso digo que tiene que haber una revolución dentro de la revolución», afirmó el exmandatario.

