Golpe I: Fiscalía no tramitó a tiempo pasajes de Justiniano y se suspende su declaración

El exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano informó a la ANF que no llegará a La Paz porque la Fiscalía no tramitó a tiempo sus pasajes.

Fuente: ANF

Para mañana jueves estaba programada la declaración del exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano por el caso “golpe I”, sin embargo, el jurista aseguró que no llegará a La Paz porque la Fiscalía no inicio a tiempo los trámites administrativos para sus pasajes de transporte. Su declaración será reprogramada, pero aún no tiene fecha.

“Hoy fui notificado dentro el mal denominado caso golpe I por medio del cual se ha procedido a suspender la audiencia que se tenía señalada para mañana jueves 14 de julio. El Ministerio Público indicó que la solicitud que realice para que se provean los gastos de mi transporte se corrió en conocimiento de la Dirección Administrativa Financiera y esta emitió un informe indicando que debería solicitarse a la Fiscalía de La Paz bajo el ítem de gastos de investigación (y) se proceda a dar los gastos de mis pasajes y como ya no está a tiempo para reservar los pasajes se dispuso la suspensión de la audiencia hasta un nuevo señalamiento”, explicó el exministro de Jeanine Añez a la ANF.

Son dos veces que se suspende la declaración de la exautoridad, quien está convocado en calidad de testigo dentro el caso “golpe I”; la primera fue a solicitud de él porque presentó un memorial indicando que se le notificó a destiempo y ahora por trámites administrativos del Ministerio Público sobre solventar su transporte a La Paz.

El caso “golpe I” se abrió a denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty, por los presuntos delitos de conspiración, sedición y terrorismo. Su abogado ha pedido la ampliación contra otros actores políticos.

Justiniano reiteró que está dispuesto a declarar, pero observó la actuación de la Fiscalía que hasta la fecha no lo citó a declarar por otros medios para evitar gastos innecesarios, señaló que existe la posibilidad de que declare vía cooperación directa con la Fiscalía de Santa Cruz o vía virtual como se lo hizo con Samuel Doria Medina.

“Existen varios mecanismos que tiene el Ministerio Público, pero ellos saben por qué no lo hacen y por qué tienen el interés de que mi persona vaya a la ciudad de La Paz”, enfatizó.

El exministro presume que la Fiscalía está dilatando la toma de sus declaraciones por la solicitud que presentó el abogado de Patty sobre la ampliación de las investigaciones en este proceso, contra exministros de Jeanine Añez, por los delitos de instigación pública a delinquir y seducción de tropas en relación a alzamiento armado.

“Existe la posibilidad de que se amplíe la denuncia por solicitud del abogado de Lidia Patty y que se me cite primero en calidad de testigo y luego en calidad de imputado (…) Siempre puse en tela de juicio el accionar de la Fiscalía y no dudo que todo puede ser posible”, indicó.

Acotó que jurídicamente es imposible que le tomen sus declaraciones en ambas situaciones en el mismo día, de darse esa figura de convocarlo a declarar por la ampliación de la denuncia en el caso “golpe I” en calidad de investigado, la Fiscalía debe notificarlo nuevamente y él debe declarar acompañado de su abogado de confianza.

Reiteró que la Fiscalía sabe muy bien que nunca hubo un “golpe de Estado” porque Evo Morales renunció, y Jeanine Añez asumió porque no había un presidente; y que Álvaro García Linera y Adriana Salvatierra renunciaron con la idea de generar caos y zozobra, incluso ellos dijeron que políticamente se tomó esa decisión, sostuvo.

En este marco le recordó a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, que su gobierno no está investigando las muertes de Sacaba y Senkata y que no existe ninguna denuncia en su contra y pidió a la autoridad ubicarse antes de hablar de que él tendría las manos “manchadas de sangre”.

Añadió que existió un decreto donde se estableció que antes de cualquier tipo de acción policial o militar debía cumplirse una serie de protocolos y rendir parte al ministerio de Gobierno y al ministerio de Defensa y ninguna de esas acciones dependía del ministerio de la Presidencia. ‘Yo no ordene absolutamente el inicio de ningún operativo, yo no tengo las manos manchadas de sangre’”, afirmó la exautoridad