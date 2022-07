Gringo Gonzales: «Llegan los cruceños (a La Paz) y se hacen hinchas de Bolívar o The Strongest»

El debate deportivo en un programa paceño tildó de «equipo chico» a uno de los grandes cruceños

Mauricio Panozo

Fuente: El Deber

El fútbol es un deporte fantástico que juguetea con las pasiones y emociones de todos los que lo consumimos. Se dice que el fútbol no tiene barreras, y se ve la unión que cada país tiene cuando les toca participar en los Mundiales, Eurocopas o Copas América. Lamentablemente, en Bolivia no se da esta figura, al menos no en su totalidad.