Historias que duelen: no pierden la fe y buscan entre ruinas a sus seres queridos

“La Asociación está conformada por personas que tienen algún familiar desaparecido, desde 2015 hasta la fecha somos 36 familias que iniciamos la búsqueda de las víctimas, solo dos de las desaparecidas volvieron a aparecer”, remarcó Hurtado.

“Es una terrible pesadilla que no sabemos cuándo acabará. Tenemos la esperanza de poder encontrar a mi hijo y, como le digo, no perdemos la fe de hallarlo. Lo que pude investigar con la poca ayuda de las autoridades es que mi hijo fue raptado por las redes de trata y tráfico”, relató Pérez.

“Cuando estoy sola me arrodillo y tengo que clamar a Dios para que mi hija vuelva. La quiero tener otra vez conmigo. No pierdo la fe”, comentó la madre de Juliva.

“Me han violado siete veces o más todavía y no me han creído. (Dicen) que yo me he autosecuestrado. Apenas me estoy recuperando, no puedo dormir”, relató quebrada en llanto la adolescente.