Hito en el fútbol boliviano: Tigo y la FBF ponen en marcha el VAR

El torneo Clausura arrancó con la implementación del Video Assistant Referee, más conocido como el ‘VAR’. Esta tecnología, que permite reducir errores de arbitraje en el campo de juego, ahora es una realidad aplicada en los encuentros de la División Profesional.

La tecnología llegó al fútbol nacional marcando un hecho histórico. El VAR, sistema de videoarbitraje que ha revolucionado el deporte a nivel mundial, finalmente es una realidad en el fútbol boliviano, a partir del torneo Clausura de la Copa Tigo 2022. Una alianza entre la empresa de telecomunicaciones, Tigo y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), permite la implementación de esta tecnología que contribuye a reducir errores graves y manifiestos durante un partido.

El Video Assitence Referee o Asistente de Videoarbitraje (traducido al español), ya se aplica en ocho países de Latinoamérica: Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador y ahora Bolivia. El videoarbitraje se utiliza en cuatro supuestos que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) considera jugadas decisivas: determinar si se ha marcado un gol, si hubo penalti, si una acción es merecedora de tarjeta roja y la identificación correcta de un jugador a la hora de imponer una sanción.

“La aplicación de esta tecnología que proporciona asistencia técnica a los árbitros sobre el césped, al utilizar imágenes de cámaras de televisión, es una gran apuesta de Tigo y la FBF para elevar la calidad y mejorar la experiencia del fútbol en el país. Como compañía, nos llena de satisfacción ser los artífices de un momento histórico, esperado por miles de fanáticos y por los que se dedican al fútbol de primera división; incluyendo a instructores, árbitros y los 16 clubes profesionales”, manifestó María Laura Mendoza, gerente de Marca y Comunicación Institucional de Tigo.

La implementación del VAR, a cargo de Mediapro (empresa adjudicada por contrato con la FBF) tiene un costo total 5.5 millones de dólares. De los cuales, aproximadamente 450 mil dólares son destinados a capacitación, 2.8 millones a su implementación y 2.2 millones a la administración y funcionamiento. Se cuenta con equipamiento para cubrir hasta 4 partidos simultáneos con el VAR.

Los árbitros fueron capacitados en diferentes posiciones de operación para el sistema VAR; hasta la fecha se certificó a 18 árbitros en cancha, 19 VAR (árbitro encargado del VAR en la sala), 24 AVAR (árbitro asistente en sala) y 10 RO (operadores de video). Las capacitaciones al equipo de jueces fueron impartidas por la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y fueron brindadas en un tiempo récord de tres semanas (lo habitual son ocho semanas).

Asimismo, la plataforma IAAP VAR de la FIFA otorgó el permiso para implementar el VAR en Bolivia y certificó nueve escenarios deportivos en el país (Félix Capriles – Gilberto Parada – Hernando Siles – Estadio IV Centenario – Estadio El Alto – Estadio Patria – Victor Agustín Ugarte – Estadio Real Santa Cruz – Tahuichi Aguilera).

Torneo Clausura con el VAR

El puntapié inicial del VAR ya se lo pudo apreciar en los primeros partidos del torneo Clausura, donde se destacó el encuentro entre: Blooming (2) vs Bolívar (1), toda vez que en las dos anotaciones de la academia cruceña se acudió a esta tecnología para verificar la legalidad de los goles, siendo esta acción vital para el resultado final del partido. También el sistema de videoarbitraje estuvo presente en otros encuentros: Guabirá (0) vs Always Ready (1), donde el VAR anuló un gol en fuera de juego del equipo azucarero; Real Tomayapo (2) vs Royal Pari (1), donde también se verificó un gol en posición adelantada al equipo tarijeño; Oriente Petrolero (3) vs The Strongest (0); Wilstermann (2) vs Atlético Palmaflor (1); Independiente Petrolero (1) vs Universitario de Vinto (1); Nacional Potosí (3) vs Aurora (1); y la primera vez que se lo utilizó fue en el encuentro entre Real Santa Cruz (3) vs Universitario (0).

El torneo Clausura entregará dos premios: el campeón irá a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2023, como Bolivia 2; el subcampeón, al mismo torneo, como Bolivia 3.

Dentro del contrato por los derechos televisivos firmado entre Tigo y la FBF, la empresa telefónica incluyó una cláusula obligatoria para que se implemente la tecnología del VAR en las transmisiones del fútbol profesional boliviano.