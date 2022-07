Horóscopo con Josie Diez Canseco para el jueves 14 de julio de 2022

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Proyectarás un magnetismo especial y no pasarás desapercibido a donde vayas, tus posibilidades de encontrar el amor que buscas serán muchas, estará en ti el elegir a la persona adecuada, déjate llevar por tus emociones. Hoy te contactarás con personas que contribuirán con nuevas ideas a tus planes inmediatos, y te apoyarán para que puedas concretarlas, aprovecha al máximo esta influencia. Tu número de la suerte para el día de hoy es el 10.

Fuente: whatthegirl.com

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Limarás las asperezas con tu entorno, especialmente con tu pareja, de la cual estabas un poco alejado, hoy la comunicación sincera te acercará a los que quieres y lograrás que disculpen tus errores, te sentirás mejor contigo mismo. Recibirás el dinero que esperabas y solucionarás tus dificultades económicas, de ahora en adelante tendrás que administrar mejor tus ingresos para no volver a pasar por estas dificultades. Número de suerte 11.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): A pesar de que frecuentas a una persona, te sientes solo y sin alguien en quien apoyarte, abre los ojos y date cuenta de que si no te complementa totalmente no es la pareja que buscas, no pierdas más tiempo y ve en busca del verdadero amor. Un asunto legal te ocasionará gastos que no estaban dentro de tu presupuesto, organízate bien sin recurrir a más préstamos, poco a poco te nivelarás. Número de suerte 2.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Te decidirás a dejar atrás las tristezas y decepciones sentimentales, estarás de buen ánimo y buscarás diversión, las circunstancias estarán a tu favor y empezarás con buen pie los cambios que buscas. Tu eficiencia será reconocida, te sentirás motivado y libre de presiones, tu creatividad mejorará mucho más tu buen momento profesional. Tu número de la suerte para el día de hoy es el 3.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Estarás muy exigente con tu pareja y cualquier discrepancia te molestará, será mejor que te tranquilices y expongas tus ideas sin alterarte, o terminarás el día solo y lamentándote por tu actitud, piénsalo está en ti cambiar esto. Te enfrentarás con contratiempos y tendrás que esforzarte mucho para salir adelante, al final del día el resultado será positivo. Número de suerte 18.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Las discusiones con tu pareja te agobiarán y te alejarás de todo lo que te haga sentir presionado, analizar tus problemas con más serenidad te dará claridad, y las cosas ya no te parecerán tan graves, tú mismo hallaras la solución. Con fuerza de voluntad y mucha seguridad lograrás abrirte paso en un ambiente laboral muy competitivo, tu trabajo será óptimo. Tu número de la suerte para el día de hoy es el 9.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Tu lado artístico resaltará el día hoy, buscarás compañía de personas que compartan tus gustos para poder expresarte libremente, te divertirás y encontrarás a alguien especial con quien compartirás algo más que una amistad. Cambiarás tu actitud exigente y crítica hacia tus compañeros, tu relación laboral mejorará y te darás cuenta que eras tú quien provocaba los malos entendidos, la armonía volverá. Tu número de la suerte para el día de hoy es el 8.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Los problemas y desacuerdos con la persona que amas serán pasajeros, sin necesidad de explicaciones te darás cuenta que estabas juzgando mal y lentamente la calma volverá a sus vidas. No te dejarás influenciar por los demás y seguirás tus corazonadas, tomarás decisiones importantes y acertadas en lo laboral de las que te sentirás orgulloso. Número de suerte 16.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Situaciones inesperadas te permitirán conocer mejor a la persona con quien te habías ilusionado, te darás cuenta que tienen más diferencias que cosas en común, y que un romance no funcionaría, hoy mirarás en otras direcciones. Tu trabajo exigirá mucha dedicación, concentrarte en tus obligaciones te ayudará a olvidar un poco tus preocupaciones personales y hacer óptimo tu desempeño. Número de suerte 15.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Revisarás tu vida sentimental y estarás satisfecho con lo logrado, hoy te reunirás con personas que de alguna manera te ayudaron y les demostrarás tu aprecio y agradecimiento, estarás rodeado de alegría y mucho cariño. No trates de hacer varias cosas a la vez, concéntrate en lo importante y te evitarás pérdidas de tiempo y problemas innecesarios en tu trabajo. Tu número de la suerte para el día de hoy es el 6.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Tendrás ánimos y energías para dedicar momentos especiales a esa persona que empieza a ser importante en tu vida, y para arreglar y poner en orden asuntos personales que estabas postergando. Aunque tus planes están saliendo bien, enfrentarás algunos contratiempos en lo laboral, no te desanimes, los superarás sin mayores problemas gracias a tu buena organización. Número de suerte 5.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Planificarás actividades en las que puedan participar las personas que quieres, pero que no comparten los mismos gustos, te convertirás en el anfitrión perfecto y disfrutarás reuniendo y viendo felices a los que amas. Día de creatividad e intuición, tomarás decisiones que te sacarán del estancamiento laboral y que traerán mejoras económicas a tu vida. Tu número de la suerte para el día de hoy es el 13.